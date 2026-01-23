دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، في منطقة ورسان في دبي. كما شملت زيارة معاليه اعتماد ترسية المرحلة الثانية من المشروع.

ويُعّد المركز الرابع من مراكز البيانات الخضراء التابعة لشركة مورو، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة الرقمية وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر مركز البيانات الأخضر لمورو في منطقة ورسان، الذي تبلغ قدرته الكلية أكثر من 100 ميجاوات، خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للحلول الرقمية المستدامة. وتبلغ المساحة الاجمالية للمركز أكثر من 66,000 متر مربع، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى في النصف الثاني من العام الحالي.

ورافق معاليه في الجولة المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية"، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو.

واطّلع معالي الطاير خلال الجولة على التقدم المحرز في أعمال الإنشاء التي تتيح توفير حلول متقدمة في الحوسبة السحابية وخدمات الاستضافة السحابية، بما يواكب أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "يُجسّد مركز البيانات الأخضر رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، التي تهدف إلى بناء مستقبل قائم على أسس الاستدامة والابتكار. ونسهم من خلال مراكز البيانات الخضراء التابعة لمورو في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم نموذج عالمي رائد نثبت من خلاله أن المستقبل يُبنى على ركيزتين أساسيتين هما الطاقة النظيفة كركيزة للاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي كمحرك للتقدم والكفاءة. وقد نجحت الدولة في دمج هذين المحورين في رؤية استراتيجية واحدة، تحوّلت بموجبها من مستهلك للتكنولوجيا إلى شريك فاعل في صناعتها".

أضاف معاليه: "يسهم المركز في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للحلول الرقمية المستدامة على المستوى العالمي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وبيئة جاذبة للشركات التكنولوجية العالمية والمحلية. ويجسد المشروع التكامل بين التطور التكنولوجي والمحافظة على البيئة، حيث يسهم في تعزيز مكانة الإمارات الريادية في الاقتصاد الأخضر".

ويجري تطوير مشروع مركز البيانات الأخضر في ورسان بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة في هندسة مراكز البيانات وتقديم الدعم المتكامل عبر دورة حياة المشروع، بدءًا من الاستراتيجية والتصميم وصولًا إلى الاختبارات والتشغيل، وتكامل الأنظمة التقنية وتقديم حلول متكاملة تشمل مراكز البيانات، والطاقة، والتبريد، وحلول الطاقة المتقدمة، وتجهيز المواقع، بما يدعم تطوير بنى تحتية رقمية مرنة ومستدامة وجاهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية.

