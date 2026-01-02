دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير العمل في المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 90%، ومن المقرر اكتمال كافة مراحل المحطة في الربع الأول من عام 2027. وتُعد محطة حصيان، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم، من أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه.

وقد رافق معالي الطاير في جولته محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" ، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) ، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وأعضاء مجلس إدارة شركة "حصيان للمياه أ"، المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.

وأكد معالي الطاير أن المشروع يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه بما يتماشى مع سياسة الأمن المائي وخطط التنمية المستدامة. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي.

وزار معالي الطاير مختلف أقسام المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية الذكية للمياه المحلاة، وتعزيز أهداف الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030، حيث قدم مسؤولو شركة "حصيان للمياه أ" شروحات وعروض تفصيلية حول تقدم الأعمال.

وأكد معاليه أن تعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، مما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، حيث تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.