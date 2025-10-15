دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا، وسعادة تريسي رينولدز، القنصل العام الكندي في دبي والإمارات الشمالية، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض "جيتكس غلوبال 2025"، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر.

جرى خلال اللقاء استعراض متانة العلاقات بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات الكندية، وبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات واستكشاف مبادرات مشتركة تسهم في تطوير التقنيات الذكية والمستدامة الداعمة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء البنية التحتية الرقمية والذكية المتطورة للهيئة، التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الذكية لقطاع المرافق، موضحاً أن شبكات وخدمات الكهرباء والمياه التابعة للهيئة تُعد الأكثر كفاءة واعتمادية وتوافرية على مستوى العالم وذلك في 12 مؤشر أداء رئيسي، بما يضمن توافر التزويد بالخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

كما استعرض معاليه الدور الريادي لهيئة كهرباء ومياه دبي في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الطاقة، موضحاً أن الهيئة وضعت خارطة طريق شاملة للذكاء الاصطناعي، وأعلنت عن تحولها الاستراتيجي لتصبح أول مؤسسة حكومية في العالم قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مكوناتها الهيكلية والاستراتيجية وثقافة العمل.

وأكد معاليه أن هذا التحول لا يقتصر على تبني الأدوات الذكية، بل يمثل نقلة نوعية تعيد تعريف آليات العمل وتطوير الخدمات، إذ يُدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات الهيئة بدءاً من إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه وصولاً إلى تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي.

وأضاف معالي الطاير أن هذا النهج القائم على الذكاء الاصطناعي ينسجم مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

من جانبه، أشاد معالي إيفان سولومون بريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات التحول الرقمي والاستدامة، مؤكداً تطلّع بلاده إلى تعزيز الشراكات مع الهيئة في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة.

-انتهى-

#بياناتحكومية