دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة آمنت في وقت مبكر بأهمية تمكين المرأة وتأهيلها، وأن تعزيز دورها الجوهري في دفع مسيرة التنمية الوطنية شرط أساسي لتحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسرع وأعمق وضمان استدامة الإنجازات. ولفت معالي الطاير إلى أن مسيرة تمكين المرأة أثمرت عن تبوء دولة الإمارات مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

وخلال لقائه عضوات اللجنة النسائية في الهيئة، أشار معالي سعيد محمد الطاير إلى مواصلة الهيئة مساعيها لتعزيز مساهمة المرأة في العمل الحكومي المتميز وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وحضر الاجتماع الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة.

وأضاف معالي الطاير: "أرسى المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، نهجاً رائداً يقوم على إحاطة المرأة بكل سبل العناية والدعم، وتواصل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، توفير كافة المقومات التي تتيح للمرأة الإبداع والابتكار والتفوق والتميز."

ويبلغ إجمالي عدد الموظفات في الهيئة 1,932 موظفة من بينهن 845 موظفة في وظائف هندسية وفنية و1083 موظفة في مناصب إدارية ومناصب على مستوى الإدارة الوسطى، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية. وتبلغ نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب إشرافية في الهيئة 9.7% وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وتتولى الموظفات الإماراتيات جميع هذه المناصب بنسبة 100%.

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "نحرص على استثمار ريادة الهيئة في مجال الابتكار والتحول الرقمي وتوظيف شراكات الهيئة الاستراتيجية لإطلاق المبادرات والفعاليات والبرامج التي تعزز التمكين القيادي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للموظفات، والارتقاء بسعادتهن وجودة حياتهن."

وخلال عام 2025، نظمت اللجنة النسائية أكثر من 50 ورشة وفعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية شارك بها أكثر من 1,400 موظفة. كما أطلقت اللجنة عدد من البرامج التخصصية في تمكين المرأة، كان أهمها برنامج "لها- سفيرات الهيئة" الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة.

-انتهى-

#بياناتحكومية