جدة: سجّل مطار الملك عبد العزيز الدولي، إنجازًا تاريخيًا جديدًا بوصول عدد المسافرين إلى 53.4 مليون مسافر خلال عام واحد، ليصبح بذلك أعلى رقم يسجله مطار سعودي منذ بداية حركة الطيران في المملكة، وليدخل قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) التي تضم أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين.

وبلغ إجمالي الرحلات 310 ألف رحلة، إلى جانب مناولة60.4 مليون حقيبة محققًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024. كما بلغ عدد عبوات زمزم التي جرى مناولتها خلال العام 9.57 مليون عبوة، وبلغ عدد رحلات الشحن الجوي 2968 رحلة.

ويعكس هذا الإنجاز التحول النوعي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومكانته كمحور إقليمي وبوابة وطنية تربط المملكة بالعالم، ودوره في تسهيل حركة الزوار وضيوف الرحمن، وتعزيز السياحة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنويع الاقتصاد وتقديم تجربة سفر متميزة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر إن الوصول إلى 53.4 مليون مسافر يؤكد الجاهزية التشغيلية العالية للمطار، كما يمثل محطة مفصلية للانتقال إلى المرحلة التالية، استعدادًا لمضاعفة هذا الرقم بإذن الله خلال السنوات المقبلة.

وأكد المهندس مازن جوهر أن هذا المنجز الوطني لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة، وكافة شركاء النجاح الذين يحرصون على تقديم خدمات نوعية لجميع المسافرين والزوار.

وأشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعزز موقعه كمحور رئيسي للطيران في المنطقة من خلال التوسعات ورفع الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات، بما يدعم مستهدفات النمو المستقبلية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة عن شكره وتقديره لكافة شركاء النجاح من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، نظير ما قدموه من تعاون مثمر عبر منظومة العمل الجماعي التي أسهمت في تقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع سمعة المملكة.

