المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2102 (ISIN BH00029643O5) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 31 ديسمبر 2025 وتنتهي في 1 أبريل 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.84 مساوياً بسعر الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 24 ديسمبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.791 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.770 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %143

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية