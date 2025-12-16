سهيل المزروعي:

"منزل المستقبل" ترجمة مباشرة لرؤية دولة الإمارات في تطوير حلول إسكانية رائدة

المبادرة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة المجتمعات

عمر سلطان العلماء:

الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة أرست من التفكير الإبداعي أساساً ومنطلقاً لبناء المستقبل

يسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً واستدامة

فوز ومشاركات عالمية:

"بيت الأفنية" يفوز بالمركز الأول

"نموذج للمنازل المتطورة" يحقق المركز الثاني

"الأفنية المرنة" في المركز الثالث

فوز "البيت المحلي" من المملكة المتحدة و"العمارة المحلية المتجددة" من كندا بالفئة الخاصة

مشاركة معماريين ومصممين من 122 دولة حول العالم

مليون درهم إجمالي الجوائز موزعة على المراكز الثلاثة الأولى والفائز بالفئة الخاصة

دبي: أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عن المشاريع الفائزة في النسخة الثانية من مسابقة "منزل المستقبل" العالمية، التي تنظم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك خلال فعاليات معرض الأعمال الفائزة في الدورتين الأولى والثانية، الذي ينظمه المركز في بوليفارد أبراج الإمارات بدبي على مدى شهرين، ويعرض مجموعة من النماذج المعمارية المبتكرة لمنازل المستقبل المستدامة التي تعكس رؤية الإمارات في مدن المستقبل الذكية القائمة على الاستدامة وجودة الحياة.

وتوّجت النسخة الثانية من مسابقة "منزل المستقبل" العالمية التي نظمها المركز بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، بفوز مجموعة من المشاريع المبتكرة لمنازل مستدامة وذكية، حيث حصد مشروع "بيت الأفنية" المركز الأول بفضل تصميمه الذي يجمع بين الأصالة والابتكار، فيما نال مشروع "نموذج للمنازل المتطورة" المركز الثاني، وجاء مشروع "الأفنية المرنة" في المركز الثالث، فيما فاز في وفي فئة الجائزة الخاصة كل من مشروع "البيت المحلي" ومشروع "العمارة المحلية المتجددة"، وتُعرض هذه المشاريع المتميزة إلى جانب الأعمال الفائزة في الدورة الأولى ضمن المعرض.

سهيل المزروعي: مرحلة أساسية في مسار تطوير نموذج إماراتي متكامل للإسكان المستقبلي

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مسابقة "منزل المستقبل" تمثل ترجمة مباشرة لرؤية دولة الإمارات في تمكين العقول المبدعة وتطوير حلول إسكانية رائدة تُعلي من مكانة الإنسان في قلب التخطيط الحضري، مشيراً إلى إن المبادرة تُجسد نهجاً راسخاً تتبناه الدولة يقوم على استشراف المستقبل وتسريع وتيرة تبنّي التقنيات المتقدمة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة المجتمعات.

وقال معاليه إن الإعلان عن الفائزين اليوم يشكّل مرحلة أساسية في مسار تطوير نموذج إماراتي متكامل للإسكان المستقبلي؛ نموذج يجمع بين الكفاءة والاستدامة والمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف البيئات، ويعكس المكانة الريادية التي تحتلها دولة الإمارات في التصميم الحضري المبتكر.

وأضاف أن الشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلةً ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تعزز العمل وفق منهجية قائمة على التعاون وبناء القدرات واستثمار أفضل الخبرات العالمية، بهدف توفير حلول سكنية فعّالة ومرنة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية وتواكب متطلبات المدن المستقبلية.

وهنّأ معاليه الفائزين، مؤكداً التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بمواصلة توسيع نطاق الابتكار في قطاع الإسكان، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل حضري أكثر ازدهاراً واستدامة لأبناء الإمارات.

عمر سلطان العلماء: منصة إلهام واحتفاء وتحفيز لمستقبل العمارة المستدامة

من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، رسخت التفكير الإبداعي والابتكار أساساً في تصميم المستقبل خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع، وأن هذا النهج أصبح قاعدة راسخة ومنطلقاً للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمع وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً واستدامة.

وأضاف معاليه أن مسابقة "منزل المستقبل" تمثل منصة للإلهام والتحفيز والاحتفاء في مجال العمارة المستدامة، وتواصل تحقيق نجاحات متتالية من خلال استقطاب أفكار ابتكارية وإبداعية، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بمستقبل العمارة المستدامة وريادة الإمارات في تبني الحلول المبتكرة في قطاع الإسكان، وهنأ معاليه أصحاب المشاريع الفائزة بالمسابقة، داعياً المهندسين والمعماريين والمصممين والمبتكرين من الإمارات والعالم إلى تكثيف مشاركاتهم المبتكرة في الدورات المقبلة لتعزيز الابتكار في تصميم منازل المستقبل المستدامة.

نماذج مبتكرة لمنازل مدن المستقبل

وحصد حمزة أحمد حسن الثويب ولوتسيا ماغدالينا شتالمان من ألمانيا المركز الأول عن مشروعهما "بيت الأفنية" الذي يجسد روح العمارة الإماراتية الأصيلة بعناصرها التراثية مثل البراجيل والأفنية الداخلية في قالب حديث ومستدام، فيما نال مشروع "نموذج للمنازل المتطورة" للمعماري مارك إيزاغويري سيرانو من ألمانيا المركز الثاني، وهو تصميم معياري مرن يتكيف مع احتياجات المدن المستقبلية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ليجيانغ شين وياوياو يوان من الصين عن مشروع "الأفنية المرنة" الذي يقدّم نموذجاً يعتمد على توجيه ضوء الشمس وحركة الهواء الطبيعية لتقليل استهلاك الطاقة وتحقيق راحة بيئية على مدار العام.

وفي فئة الجائزة الخاصة، فاز غريفين جيمس كولير وديفيد ألستون لانغدون من المملكة المتحدة عن مشروعهما "البيت المحلي" الذي يجمع بين الهوية الثقافية والكفاءة البيئية باستخدام مواد مستمدة من بيئة الإمارات. كما فاز مشروع "العمارة المحلية المتجددة" للمعماري نيكولا لابير من كندا، وهو نموذج مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام تربة مضغوطة منخفضة الانبعاثات.

مشاركة عالمية وحوافز

وشهدت المسابقة إقبالاً واسعاً بمشاركة متميزة من معماريين ومصممين من 140 دولة حول العالم، وتجاوز عدد المشاركات 5000 من التصاميم المبتكرة التي ركّزت على الاستدامة وجودة الحياة.

وبلغت القيمة المالية للجوائز مليون درهم إماراتي، توزعت على 500 ألف درهم للمركز الأول، و200 ألف درهم للثاني، و100 ألف درهم للثالث، فيما بلغت قيمة جائزة الفئة الخاصة 200 ألف درهم.

واعتمدت لجنة تحكيم دولية من نخبة الخبراء والمبتكرين في تقييم الترشيحات، مجموعة من المعايير الدقيقة والشفافة، شملت الجودة المعمارية، والاستدامة البيئية، والمرونة التصميمية، وسرعة التنفيذ، وضمت نخبة من أبرز المعماريين العالميين مثل: تشارلز والكر عضو مجلس إدارة "زها حديد"، ومايكل كلاترافا المدير التنفيذي في "سانتياغو كالاترافا"، وأحمد بوخش المؤسس وكبير المهندسين المعماريين في شركة "آركي آيدنتيتي"، إلى جانب ويل بلومان من "فوستر أند بارتنرز"، وبن فان بيركال مؤسس "يو إن ستديو"، وغيرهم من خبراء العمارة المستدامة.

معرض للاحتفاء بالمشاريع الفائزة

ويستقطب معرض النماذج الفائزة، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على مدى شهرين في بوليفارد أبراج الإمارات بدبي، إقبالاً واسعاً من أفراد المجتمع وروّاد العمارة المستدامة، للتعرّف على نماذج متفردة تجسّد رؤى مستقبلية متقدمة لمنازل الغد المستدامة.

ويعرض المعرض نخبة من النماذج المبتكرة المتوَّجة في نسختي مسابقة "منزل المستقبل"، التي أطلقها المركز بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان ومنصة "بلدنز"، إلى جانب المشاريع الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة التي نُظّمت بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتي تهدف إلى إبراز تصاميم مبتكرة لمنزل إماراتي مستدام ومرن، قابل للتوسع والتكيف مع البيئات المتنوعة، ضمن تكلفة لا تتجاوز 800 ألف درهم، بما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة في ابتكار حلول الإسكان المستقبلي.

شراكات استراتيجية وتطبيق عملي

وتمثل المسابقة في دورتها الثانية ثمرة شراكة بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وتهدف إلى تحفيز المبتكرين والمبدعين حول العالم لتطوير منازل ذكية ومرنة يمكن تنفيذها في مشاريع الإسكان المستقبلية.

يُذكر أن مسابقة "منزل المستقبل" نجحت في نسختها الأولى التي نُظمت بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في استقطاب 3500 فكرة مبتكرة من 140 دولة، ما عكس الاهتمام العالمي الكبير بالمسابقة، والأهمية التي يحظى بها موضوعها الذي يدور حول تطوير حلول مستقبلية للتصميم العمراني على أسس الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

