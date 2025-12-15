استقبلت غرفة عجمان ومركز عجمان للتحكيم، وفد اتحاد غرف تجارة كردستان العراق، لتعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التوفيق والتحكيم التجاري ورصد أحدث آليات تسوية المنازعات التجارية، وتسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

استقبل الوفد محمد راشد السويدي رئيس مجلس أمناء مركز عجمان للتحكيم، بحضور على راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، وهندي عبيد المطروشي - أمين عام مركز عجمان للتحكيم، وترأس الوفد الدكتور محمد شهاب أمين رئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق، وضم الوفد كيلان سعيد عزيز رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل وعدد من مسؤولي اتحاد غرف إقليم كردستان العراق وغرفة أربيل.

في مستهل اللقاء رحب محمد السويدي بالوفد، وأكد ان التحكيم التجاري ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استدامة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، لما يوفره من آليات سريعة وفعالة لحل النزاعات بسرعة وحيادية وشفافية، مشيراً إلى أن مركز عجمان للتحكيم تحت مظلة غرفة عجمان حريص على توفير منصة تحكيم محدثة ومتطورة تعتمد أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقدم أمين عام مركز عجمان للتحكيم ـ هندي المطروشي، نبذة عن أهداف مركز عجمان للتحكيم ومنها "توفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات، ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم، وتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال"، كما تعرف الوفد على اختصاصات المركز، والتي تشمل تقديم خدمات التحكيم، ووضع قواعد وإجراءات التحكيم والتسوية الودية، وإعداد قوائم المحكمين، إلى جانب تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة.

وأوصى اللقاء بضرورة توقيع اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة، بما يضمن تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير آليات التحكيم والتسوية الودية بين الجانبين.

كما قدمت غرفة عجمان نبذة حول فرص الاستثمار في مختلف القطاعات "الصناعية، التجارية، السياحية، التعليمية، الصحية، العقارية، الخدمية، والبناء والتشييد"، وجهود الإمارة في توفير بيئة أعمال جاذبة تدعم نمو الأعمال واستدامتها، عبر توفير خدمات متكاملة لسهولة ممارسة الاعمال وتلبية احتياجات المستثمرين مجتمع الاعمال.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد شهاب بتنوع خدمات مركز عجمان للتحكيم وما يمتلكه من خبرات وإمكانات متقدمة في مجال التوفيق والتحكيم التجاري، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم آفاق التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبين الدروع والهدايا التذكارية، وأكد الحضور على أهمية تبادل الزيارات.

-انتهى-

