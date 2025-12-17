​​​​المركز يعزز الالتزام بتطوير أطر خصوصية توافقية وشاملة وسريعة الاستجابة وموثوقة بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والأفراد حول العالم

تأكيد عضوية مركز دبي المالي العالمي في "جمعية المنتدى العالمي" يتماشى مع اختياره لاستضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية في عام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن انضمامه لعضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود".

جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت مؤخراً ضمن "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" في الفلبين. وتعد هذه المرة الأولى التي تجري بين دول من خارج منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) (وهو منتدى يشجع التجارة الحرة بين بعض دول حوض المحيط الهادئ). وكشرط للعضوية، انضم المركز أيضاً إلى عضوية اتفاق التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية (CAPE).

وتعزز هذه الخطوة التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير أطر خصوصية توافقية وشاملة وسريعة الاستجابة وموثوقة، بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. كما تعزز مساهمة المركز في بناء الاقتصاد الرقمي عالمياً وفي دبي ودولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

وتساهم هذه العضوية في تسهيل المزيد من حركة التجارة العالمية، مع حماية الثقة الناجمة عن تدفقات البيانات العابرة للحدود بصورة آمنة وأكثر شفافية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يأتي حصول مركز دبي المالي العالمي على عضوية ’المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود‘ (CBPR) كأول سلطة قضائية في المنطقة، تقديراً لجهوده المتواصلة ومبادراته الرامية إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية. لقد أصبحت المعلومات في ظل العصر الرقمي، بما يميزه من ترابط عالمي وتطور تكنولوجي هائل، متاحة في كل مكان ويمكن مشاركتها فوراً. وفرض ذلك على الشركات، لا سيما في القطاع المالي، أن تتعامل يومياً مع كميات هائلة غير مسبوقة من البيانات الشخصية إلكترونياً ودولياً. وقد قام مركز دبي المالي العالمي بوضع القوانين واللوائح المُنظمة والامتثال الفعّال لأكثر من 8،000 شركة مسجلة في المركز، ما يعكس التزام دبي المستمر بالمعايير العالمية ورؤيتها الرامية إلى أن تكون في طليعة الاقتصاد الرقمي".

ويصادق "نظام قواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) على امتثال المؤسسات لمتطلبات برامج محددة لنقل البيانات الشخصية العابرة للحدود. ويعمل هذا النظام في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) منذ إنشائه. وفي عام 2022، تم نشر إعلان تأسيس "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) - وهو إطار عمل لا يقتصر على نطاق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يشمل جميع أنحاء العالم - بهدف تسهيل نقل البيانات الشخصية العابرة للحدود على نطاق أوسع، وتعزيز توافق اللوائح التنظيمية بين السلطات القضائية في تلك الدول.

وفي عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي اللائحة رقم 10 الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة، مثل الذكاء الاصطناعي أو تقنية تعلم الآلة التوليدية. وقد مهد ذلك الطريق لإتاحة منصة أكثر تعاوناً وشفافية للتوافق بين المبادئ والإرشادات العديدة والمتنوعة الصادرة عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية. ويعد توفير بيئة تشغيلية متكاملة لتطبيق "الأنسب" من المبادئ في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً ومسؤولاً وأخلاقياً لمعالجة البيانات الشخصية في هذه الأنظمة.

يأتي انضمام مركز دبي المالي العالمي مؤخراً إلى عضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) عقب مشاركته في اجتماع "الجمعية العالمية للخصوصية" (GPA) في سبتمبر من هذا العام في سيول بكوريا الجنوبية. وخلال هذا الحدث، وقع مكتب مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي اتفاقيات تعاون مع البرازيل وجزيرة مان وأوغندا وكينيا. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة في ظل استضافة المركز لمؤتمر حول حوكمة المخاطر والامتثال، وحماية البيانات والخصوصية على النطاق الإقليمي #Risk GCC يومي 8 و 9 ديسمبر 2025، ما يمهد الطريق لاستضافة مركز دبي المالي العالمي لمؤتمر "الجمعية العالمية للخصوصية" في دبي في نفس الأسبوع من عام 2026. وتُعد "الجمعية العالمية للخصوصية" شبكة تضم أكثر من 130 سلطة معنية بحماية خصوصية البيانات، وتعمل كمنصة عالمية لوضع المعايير والتعاون بين الجهات التنظيمية في مختلف السلطات القضائية.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

