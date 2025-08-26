تعاون لتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق وربط منظومات ريادة الأعمال بين الإمارات والهند

سارة النعيمي: يشكّل التعاون ركيزة أساسية في رسالة "شراع" لبناء منظومة شركات ناشئة مترابطة عالميًا.

سيبي سودهاكاران: مركز الهند للشركات الناشئة - فرع الشارقة منصة تربط المبتكرين في الهند ببيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الشارقة.

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "ستارت أب ميدل إيست" بهدف تعزيز التعاون بين منظومتي الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وربط رواد الأعمال بالمنصات العالمية، وتعزيز الابتكار المشترك.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسيبي سودهاكاران، الرئيس التنفيذي لـ"ستارت أب ميدل إيست" بحضور أنوب أمبيكا، الرئيس التنفيذي ل "كيرلا ستارت أب ميشن وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الناشئة في الهند. وتحدد المذكرة خارطة طريق استراتيجية للتعاون تربط رواد الأعمال في الهند بمنظومة الابتكار في الشارقة، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.

وتتضمن الشراكة إنشاء "مركز الهند للشركات الناشئة – فرع الشارقة“، وهو منصة مخصصة تهدف إلى ربط رواد الأعمال في الهند ببيئة الأعمال في الشارقة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويواصل "شراع" توسيع شبكة تعاونه مع الجهات والبرامج الحكومية في الهند بما يعزز برامجه الاستراتيجية مثل "مرسى شراع للاستثمار"، واستوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3)، و"تحدي بوابة الشارقة". وتمثل هذه الشراكات امتداد لدور "شراع" كمحرك أساسي لريادة الأعمال، وتفتح أمام شركاته الناشئة آفاقًا أوسع للوصول إلى أسواق جديدة وترسيخ حضورها عالميًا.

ويمتد التعاون إلى المشاركة في فعاليات كبرى ضمن منظومة الشركات الناشئة في الهند، منها "هادل جلوبال"، و"ستارت أب ماهاكومب"، و"سكيل أب إن ذا إميريتس"، و"ملتقى الشركات الناشئة الهندية 2025".

قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لـشراع: "يشكّل التعاون ركيزة أساسية في رسالة "شراع" لبناء منظومة شركات ناشئة مترابطة عالميًا. وتفتح هذه الاتفاقية مع "ستارت أب ميدل إيست" قنوات جديدة لرواد الأعمال في الهند مع منظومة الابتكار في الشارقة، بما يتيح لشركاتنا الناشئة فرصًا واعدة للتوسع في واحدة من أكثر الأسواق العالمية حيوية. ومعًا نؤسس لمنظومة ابتكار نابضة بالحياة، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو والتأثير والازدهار ."

ومن جانبه، قال سيبي سودهاكاران، الرئيس التنفيذي لـ"ستارت أب ميدل إيست": "يُعد مركز الهند للشركات الناشئة - فرع الشارقة مبادرة ملهمة مستوحاة من الرؤية التي أطلقها إكسبو 2020 في دبي، وصُمّم لإبراز ديناميكية منظومة الشركات الهندية وفتح أبواب جديدة أمام الفرص العالمية. نثمّن رؤية شراع ودعمه في تحويل هذه المبادرة إلى واقع، ليصبح المركز منصة تربط المبتكرين في الهند ببيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الشارقة، بما تحويه من مناطق حرة ومؤسسات داعمة مثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجلس الأعمال الهندي في الشارقة IBPC، لتعزيز جسور التعاون الراسخة بين الإمارات والهند."

وقال أنوب أمبيكا، الرئيس التنفيذي ل "كيرلا ستارت أب ميشن: "يبلغ عدد أفراد جالية كيرالا في دولة الإمارات أكثر من مليون شخص، يعمل ما يقارب 40% منهم في قطاعات النفط والغاز والشحن والخدمات اللوجستية والسياحة، وسيشكّل مركز الهند للشركات الناشئة فرع الشارقة، جسرًا استراتيجيًا لمبادرة "كيرالا ستارت أب ميشن" للاستفادة من خبرات هذه الجالية في مختلف القطاعات."

وتُرسّخ هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة الشارقة كمركز عالمي لريادة الأعمال، وتؤكد التزامها بتمكين رواد الأعمال، وتوسيع نطاق المشاريع المؤثرة، وتعزيز الروابط بين المنظومتين الإماراتية والهندية، بما يسهم في بناء مستقبل ريادي أكثر ترابطًا وازدهارًا.

