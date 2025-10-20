دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لصنّاع التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم، جهودها الدؤوبة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي عبر إجراء مناقشات ومحادثات بارزة مع نخبة عالمية من قادة الحكومات وروّاد قطاع التكنولوجيا، بصفتها شريك المعرفة لمعرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي عُقد في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في دبي.

وقد حرصت مدينة دبي للإنترنت على التأكيد على أهمية تبادل المعرفة من خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال"، عبر إجراء مناقشات حول سُبُل تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي مع وفود رفيعة المستوى، تضمّ نخبة من قادة القطاعين العام والخاصّ من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وفي إطار تأكيدها على مواصلة التزامها بتوسيع نطاق شراكاتها الدولية، وقّعت مدينة دبي للإنترنت شراكة إستراتيجية مع مؤسّسة "سكولكوڤو" التابعة لمجموعة "VEB.RF"، لتمكين شركات التكنولوجيا المبتكِرة والشركات الناشئة من الإسهام في تعزيز الابتكار وتنفيذ خططها التوسعية في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مدينة دبي للإنترنت تواصل من خلال مجمّعها التكنولوجي الرائد، الذي يضمّ نخبة من أبرز روّاد شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، الاضطلاع بدور محوري في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال: "تعكس المناقشات التي أجريناها مع نخبة عالمية من أبرز روّاد قطاع التكنولوجيا على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" أهمية التعاون وتضافر الجهود لدعم وتمكين المواهب والابتكارات التكنولوجية، التي تسهم في بناء مستقبلٍ واعدٍ ركيزته التحوّل الرقمي".

وأضاف: "تواصل مدينة دبي للإنترنت، من خلال مجمّعها التكنولوجي الرائد الذي يضمّ نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" والذي يسهم بما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة رائدة للتميّز التكنولوجي. ونتطلع إلى مواصلة الإسهام في تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر شراكاتنا الإستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقد تضمّنت المناقشات الإستراتيجية التي أجرتها مدينة دبي للإنترنت خلال معرض "جيتكس جلوبال" اجتماعات مع وفود مشاركة من البرازيل وكندا، للبحث في سُبُل تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي. وأجرت مدينة دبي للإنترنت مناقشات بارزة مع نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار في فرنسا وألمانيا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا والهند، للنظر في كيفية استقطاب ألمع المواهب والخبراء والمبتكرين في شتّى مجالات التكنولوجيا.

تضمّ مدينة دبي للإنترنت 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500"، مثل "جوجل" و"ميتا" و"باي بال" و"إنڤيديا" و"أوراكل"، والتي يعمل فيها مجتمعةً ما يزيد عن 31 ألف موظف متخصّص، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 20 مركزاً للبحث والتطوير والابتكار. ولطالما ساهمت مدينة دبي للإنترنت منذ تأسيسها في عام 1999 في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي عبر استقطاب روّاد قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم إلى مجمّعها الرائد، الذي بلغت قيمة إسهامه في اقتصاد دبي خلال السنوات الـ 15 الماضية 100 مليار درهم إماراتي والذي يسهم اليوم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي.

والجدير بالذكر أنّ مدينة دبي للإنترنت قد سلّطت الضوء من خلال منصّتها في معرض "جيتكس جلوبال" هذا العام على أبرز المبتكرين من شركات التكنولوجيا القائمة في مجمّعها، مثل "ويتيفاي"، الشركة المتخصّصة في تعزيز التفاعل مع العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، و"كينستكس"، شركة اللياقة البدنية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتُعدّ الشركتان من الشركات المبتكِرة الناشئة في حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا، وهي حاضنة الأعمال المتخصّصة في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة والتابعة لحاضنة الأعمال in5 في مجموعة تيكوم والقائمة في مدينة دبي للإنترنت.

تأسّست حاضنة الأعمال in5 في عام 2013 لدعم وتمكين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم. وقد أعلنت in5 على هامش فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار"، الذي يجري تنظيمه في إطار معرض "جيتكس جلوبال"، عن تخطّي قيمة التمويلات الإجمالية التي حصلت عليها أكثر من 1,100 شركة ناشئة فيها 9 مليار درهم إماراتي منذ إطلاقها.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

-انتهى-

#بياناتحكومية