دبي، التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في ديوان وزارة المالية بدبي، معالي روبرت تروي، وزير الدولة بوزارة المالية في جمهورية إيرلندا، حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي.

وفي بداية الاجتماع، رحّب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي روبرت تروي، معرباً عن تقديره للعلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع أهمية تنمية قنوات التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز من كفاءة النظم المالية ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أن دولة الإمارات تحرص على توسيع مجالات التعاون المالي مع جمهورية إيرلندا، ونتطلع إلى بناء علاقات مؤسسية تعزز من تبادل الخبرات وتنمية الفرص المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أجندتهما الاقتصادية المستقبلية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ جسور التعاون بين البلدين في القطاع المالي.

-انتهى-

#بياناتحكومية