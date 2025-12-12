ترتكز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية: التوسع في توفير وإتاحة الخدمات اعتمادًا على الابتكارات؛ وتعزيز سهولة الوصول للمحاكم وسمعتها كاختصاص قضائي مفضل؛ ورفع مستوى المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطه؛ تحقيق تميّز تشغيلي مستقبلي التوجّه ؛ والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال؛ وتطوير الكفاءات المتميزة..

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام (2026-2030)، تهدف إلى تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.

وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل الاستراتيجية لمحاكم المركز (2022 – 2024)، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)واستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.

وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور استراتيجية و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة:

التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة – الريادة في ابتكار خدمات تعيد تعريف دور المحاكم التجارية وتقدم قيمة ملموسة للمستخدمين والمتعاملين .

وستبني الاستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا (لغير المسلمين)، وإطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج "محكمة المسارات المتعددة".

وتعقيباً على إطلاق الاستراتيجية، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:

" تُجسِّد الاستراتيجية الجديدة (2026–2030) ، التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع ادخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.. وتعكس رسالتنا طموحًا واضحًا يرمي إلى ضمان أن تكون جميع جوانب عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي – بدءاً من العمل القضائي وصولاً إلى المنصات الرقمية والخدمات المساندة – موجّهة نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، سنواصل تطوير دوائر قضائية متخصصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي."

كما تهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.

وإدراكاً لأهمية العنصر البشري في استدامة جودة العدالة، تؤكد المحاكم على أن نمو حجم القضايا والخدمات يجب أن يقترن باستثمار مستمر في تنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل. وفي هذا الإطار، سيركّز محور "تطوير الكفاءات المتميزة" على برامج متقدمة للتدريب القضائي، وصناعة القيادات القضائية والإدارية، وتعميق التعاون مع مكاتب المحاماة والمؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في عمل المحاكم التجارية الدولية.

سيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (2026–2030) عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.

