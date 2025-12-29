عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الدوري برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وجرى خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بالأداء الأكاديمي والتوجّهات الاستراتيجية للجامعة، والتقرير السنوي لمجلس أمناء الجامعة، إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، كما ناقش المجلس مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة للأعوام 2024–2026، بما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تطويرية تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة وريادتها في مجال التعليم الذكي، ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وتطرّق الاجتماع إلى جدول العام الأكاديمي 2024/2025، حيث جرى استعراض الترتيبات الأكاديمية المعتمدة، واعتماد قائمة الخريجين، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة على تنظيم مخرجاتها التعليمية بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي.

وأكدّ معالي مطر الطاير، التزام مجلس الأمناء، دعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الابتكار، وبناء نظام تعليمي مرن ومبتكر، قادر على إعداد جيل من المبدعين وروّاد المستقبل، ويُرسّخ مكانة الجامعة مؤسسة رائدة في منظومة التعليم الذكي.

وأضاف: "نحرص في جامعة حمدان بن محمد الذكية على تبني أحدث التقنيات والأساليب الدراسية المبنية على الذكاء الاصطناعي، وعلى مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي، وضمان جودة التجربة التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يسهم في إعداد خريجين قادرين على قيادة التحول المعرفي والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار".

من جانبه، أكدّ سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، حرص الجامعة على تطوير منظومتها الأكاديمية، وتبني نماذج تعليمية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات المتعلمين ومتطلبات سوق العمل، وتعزز ثقافة التعلم مدى الحياة، مشيراً إلى أهمية مواءمة البرامج والمبادرات مع التوجهات المستقبلية في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي.

