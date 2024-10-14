دعم تعرفة الكهرباء للمزارعين المواطنين يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي

توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين إحدى المبادرات السنوية للمساهمة في خفض التكاليف وزيادة المردود المادي

مبادرة "تعزيز استدامة المزارع الوطنية" تهدف لجعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية لكبرى شركات توريد الأغذية

برنامج "مزارع دبي" يوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات لدعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة

مبادرات متنوعة لتعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية وإيجاد مصادر تمويل للمشاريع الزراعية

الإمارات العربية المتحدة: تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لدعم المزارعين المواطنين بجميع السبل من أجل استدامة قطاع الزراعة وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وتحرص الجهات المختصة في الدولة على التواصل المستمر مع المزارعين المواطنين من أجل الوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وتوفر لهم حزمة من المبادرات والتسهيلات والتحفيزات، منها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات، ودعم المستلزمات الزراعية، فضلاً عن إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الزراعية، وتوجيه المزارعين لإنتاج احتياجات السوق المحلي، وتنظيم أسواق لعرض وتسويق منتجاتهم، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز استدامة المزارع الوطنية وخلق فرص اقتصادية جديدة للمزارعين.

ويعد البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أبرز المبادرات التي تستهدف دعم المزارعين في دولة الإمارات وترسيخ دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.

دعم تعرفة الكهرباء

وفي إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي وتعزيز جهوده في تحقيق الأمن الغذائي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مايو 2023، وزارة تنمية المجتمع - بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء - بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة.

كما أمر سموه في نوفمبر 2023 بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع والتي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

وبدأ العمل بهذه المبادرة في الأول من شهر يناير عام 2024، فيما تولت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تنفيذها وتحديد آليات الاحتساب والحوكمة المطلوبة بهذا الشأن.

أحدث النظم والتقنيات

وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تدريب المزارعين المواطنين على أساليب الزراعة الحديثة، والاتجاه نحو الزراعة المجدية اقتصادياً التي تساعد على رفع الناتج الزراعي وزيادة المردود المالي، إضافة إلى نشر الوعي الزراعي والبيئي بما يسهم في استدامة قطاع الزراعة وتعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية والحد من استخدام المبيدات الكيماوية.

ويعد توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين، إحدى المبادرات السنوية التي توفرها وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تقدم الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمزارعين المستحقين لمواد الدعم وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية، للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، وتشجيعهم على تبني أنماط زراعية حديثة من أجل إنتاج زراعي آمن ومستدام.

كما تقدم مبــادرة بطاقة "موروثنا" المجتمعية، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، تسهيلات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، عبر مجموعة واسعـة وحصرية من الامتيازات والخصومــات، إضافة إلى توفير متطلبات الصيد والزراعــة وأفضل المستويـات الخدمية لتلبيـة احتياجاتهم المختلفة.

وتنفذ الوزارة أيضاً حزمة من برامج المكافحة المتكاملة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي المحلي، من خلال استخدام أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المصابة، والإرشاد التقني، وبناء القدرات، وتنفيذ أنشطة الإرشاد لزيادة الوعي لدى المزارعين.

وتطلق الوزارة العديد من المبادرات لتعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، إضافة إلى رعاية الوزارة للمهرجانات المتخصصة بهدف الترويج للمنتجات الزراعية المحلية، فضلاً عن حرص الوزارة على إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الزراعية لتقديم قروض ميسرة للمزارعين.

استدامة المزارع الوطنية

وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة "تعزيز استدامة المزارع الوطنية" التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات، وذلك من خلال إعداد آلية لتنظيم المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، ووضع قاعدة بيانات باحتياجات الجهات الحكومية المحلية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة وكميات الإنتاج من المزارع الوطنية.

وتم تشكيل فريق عمل لدعم المبادرة بهدف إيجاد آليات وشراكات جديدة وربط كبرى شركات التوريد بالمزارع الوطنية من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية والتوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية دون التأثير على تجارة الغذاء.

وتضمنت مبادرة "تعزيز استدامة المزارع الوطنية" تعهد الجهات الحكومية بتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي من المزارع الوطنية مع نهاية عام 2023، ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولاً إلى مستهدف 100% عام 2030.

الممارسات الزراعية الجيدة

وتولي هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية اهتماماً كبيراً لتشجيع المزارعين على اتباع وتبني الممارسات الزراعية الجيدة (ADGAP) لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والارتقاء بالمنتجات الزراعية المحلية وحماية البيئة ومواردها، كما تحرص الهيئة على تطبيق منظومة متكاملة من خدمات الإرشاد والتدريب لجميع مزارع إمارة أبو ظبي وأصحابها والعاملين بها على مدار العام وذلك بهدف ترسيخ الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز جودة المنتج المحلي.

وتقدم الهيئة للمزارعين عدداً من الخدمات طوال سلسلة الإنتاج، إلى جانب دعمهم في تسويق منتجاتهم المختلفة، وتوفير قنوات تسويقية فعالة، تتمثل في مراكز بيع المنتجات المحلية والمنتشرة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، والأسواق الموسمية والمؤقتة التي تنظمها الهيئة، إضافة إلى جهود الهيئة الرقابية لضمان سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق، والتحقق من جودة المنتجات الزراعية وفحصها في المختبرات بشكل دوري.

مزارع دبي

ويوفر برنامج "مزارع دبي" حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، إضافة إلى التشجيع على الزراعة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي.

ويقدم البرنامج خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم المستلزمات الزراعية، وإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية، وتوفير خدمة مكافحة الآفات الزراعية، فضلاً عن التعاقد مع شركة متخصصة في مجال توزيع المحاصيل النباتية، وتوجيه المزارعين لإنتاج احتياجات السوق المحلي.

ويتضمن البرنامج إطلاق "مسابقة أفضل حديقة منزلية مُنتِجة"، و"معرض الزراعة" www.gulfoodagrotech.com، إضافة إلى التركيز على توفير أسعار تنافسية للمستلزمات الزراعية والآلات وأنظمة الري، وإعداد استراتيجية الزراعة الإنتاجية لإمارة دبي، فضلاً عن تنظيم مبادرة "ازرع غذاءك" للتشجيع على الزراعة المنزلية، ومهرجان حتا للمزارعين، وتنظيم الأسواق الزراعية الموسمية في دبي.

كما يتضمن البرنامج إطلاق جمعية المزارعين، و"المنصة الزراعية الذكية" لتوفير المعلومات الفنية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ورفع التوعية والتثقيف، إضافة إلى تسهيل التواصل والتفاعل، وتقديم الإرشاد، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، إلى جانب تنظيم أسواق موسمية للمزارعين في الحدائق العامة لعرض منتجاتهم، فضلاً عن تنظيم مسابقة "أفضل مزرعة".

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