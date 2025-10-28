دبي –عقد قادة المدن ورؤساء البلديات من 20 مدينة برازيلية اجتماعا في مدينة إكسبو دبي ركز على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع دولة الإمارات والمنطقة.

وحضر اللقاء الذي عقد ضمن أعمال القمة العالمية للمدن، سعادة شريف عيسى السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل وسعادة سيدني ليون روميرو، سفير البرازيل لدى دولة الإمارات في خطوة تؤكد عمق التعاون الحضري الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل. ومع تزايد أهمية دور قادة المدن في التعامل مع التحديات العالمية، تُركز الإمارات العربية المتحدة جهودها على إقامة علاقات متينة مع المدن البرازيلية، بما في ذلك ساو باولو وريو دي جانيرو وكوريتيبا، لتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكيف مع المناخ والنمو الشامل.

علاقات استراتيجية

تتميز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبرازيل بمستوى عالٍ من الاستثمارات المتبادلة والحركة التجارية، فالبرازيل هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في أمريكا الجنوبية، بينما تُعدّ الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعمل الشركات الإماراتية على توسيع عملياتها في البرازيل، حيث توسّع موانئ دبي العالمية استثماراتها في ميناء سانتوس في ساو باولو، حيث تُشغّل إحدى أكبر محطات الموانئ الخاصة في البلاد. كما زادت طيران الإمارات وتيرة رحلاتها إلى البرازيل، حيث تُشغّل الآن رحلات يومية من دبي إلى ريو دي جانيرو وساو باولو لتلبية الطلب المتزايد على السياحة وسفر الأعمال.

بناء الجيل القادم من المدن المستدامة

مثّل هذا اللقاء أيضاً فرصةً لتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، والتي احتفل البلدان بذكراها الخمسين العام الماضي، ومواصلة التوافق على الالتزام المشترك بإنشاء مدن مستدامة ومرنة وشاملة، وتعزيز مجالات التعاون والاستثمار القائمة، بما في ذلك في مجالات التكنولوجيا والسياحة والثقافة والتجارة والطاقة المتجددة.

ركز النقاش أيضًا على فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجالات المناطق الاقتصادية، والابتكار، والبنية التحتية الذكية، ومشاريع التنقل المستدامة.

ودعا الجانبان إلى ترجمة الرؤى الحضرية المشتركة إلى واقع ملموس، بالاستدامة من الخبرات المتكاملة لكلا البلدين – مثل مشاريع البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخبرة الواسعة للبرازيل في الأنظمة الحضرية واسعة النطاق والتنوع البيولوجي الغني.

ويشارك قادة المدن من مختلف أنحاء العالم في القمة العالمية للمدن التي تستمر ثلاثة أيام، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تُعدّ هذه القمة واحدة من أكبر وأكثر التجمعات تنوعًا في العالم لرؤساء البلديات وقادة المدن وقطاع الأعمال. وهي منصة عالمية لمناقشة التحديات الحضرية وكيف يمكن للمدن أن تواكب التوسع الحضري السريع وأن تبني مستقبلًا أكثر ملاءمة للعيش وكفاءة ومرونة.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

