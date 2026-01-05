مالهوترا : تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالأدوات المالية والدعم الاستشاري والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعزز قدرتها على النمو بثقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تعزيز الدعم المصرفي لمجتمع الأعمال بشكل عام وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات مصرفية متكاملة تلبي متطلبات نموها المستدام.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك بين غرف دبي ومصرف أبوظبي الإسلامي لتوظيف الخبرات والموارد وشبكات الأعمال بشكل تكاملي لتطوير خدمات عالية التأثير وحزم مصممة خصيصاً ودعم مصرفي فعّال، بما يسهم في تعزيز القيمة المقدّمة لمجتمع الأعمال في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في مجال الخدمات المصرفية العالمية بالإضافة إلى التعاون لتقديم دعم خاص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة ADIB Ventures من مصرف أبوظبي الإسلامي، والهادفة لتسريع الابتكار وتعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نحرص في غرف دبي على تعزيز العمل المشترك لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وتأتي مذكرة التفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم مسيرة النمو للشركات في مختلف القطاعات، بما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال."

قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالأدوات المالية والدعم الاستشاري والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعزز قدرتها على النمو بثقة. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تعميق دعمنا لرواد الأعمال والشركات سريعة النمو، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وتقديم خدمات مصرفية رقمية مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب فتح مسارات للابتكار من خلال مبادرة ADIB Ventures. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع غرف دبي لتعزيز تنافسية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات".

وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 270 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 72 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

