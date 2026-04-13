دبي، الإمارات العربية المتحدة – عقدت غرف دبي مؤخراً اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – شنغهاي، وذلك بهدف بحث تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بالتعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.

وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ويانغ دونغجشينغ، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – شنغهاي، استعرض الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الثنائية بالإضافة إلى استعراض أبرز القطاعات التي توفر فرصاً واعدة للشركات العاملة في دبي ونظيراتها الصينية، وخصوصاً في مجال الاقتصاد الرقمي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على توسيع الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، انطلاقاً من عمق الشراكة الاقتصادية التي تجمع الجانبين، وبما يسهم في توسيع آفاق العمل المشترك وبناء آفاق جديدة للنمو المشترك. ونلتزم بمواصل العمل لتطوير مسارات التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، وتيسير تدفق الاستثمارات البينية، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية ومنها الاقتصاد الرقمي".

وكانت الشركات الصينية قد احتلت المركز السابع ضمن قائمة الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي في 2025، حيث انضمت 1,583 شركة صينية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام الماضي بنمو 7% على أساس سنوي.

وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

