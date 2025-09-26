نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها، لقاء عمل مع جامعة نافارا الإسبانية، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون لإطلاق برامج تدريبية وأكاديمية دولية وتنمية العمل المشترك على صعيد تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات القيادة الاستراتيجية وإدارة الأعمال والابتكار المؤسسي والتحول الرقمي والحوكمة والمالية والمهارات الفنية، وذلك في إطار حرص غرفة الشارقة على تعزيز قدرات المركز ومكانته الرائدة في مجال تقديم أحدث البرامج العلمية لرفع كفاءة الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر غرفة الشارقة مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة، وأمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، وخايمي غارسيا ديل بارّيو، نائب رئيس جامعة نافارا الإسبانية، والدكتور رمزي جزْمَتي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

برنامج تدريب دولي

وتم خلال اللقاء استعراض المبادرات والبرامج التدريبية التي ينفذها مركز الشارقة للتدريب والتطوير، ومن أبرزها برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال الذي شهد في دورته الأولى والثانية والثالثة تخريج نحو 38 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص، كما ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية لإطلاق برنامج تدريب دولي مشترك يستهدف موظفي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، ويستند لأعلى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، بما يضمن مخرجات عالية الكفاءة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

إضافة نوعية

وأكدت مريم سيف الشامسي أن التعاون مع جامعة نافارا يمثل إضافة نوعية تواكب توجهات غرفة الشارقة نحو تمكين الموارد البشرية، وتعزيز كفاءتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن مركز الشارقة للتدريب والتطوير يسعى من خلال هذه الشراكات إلى تقديم حلول تدريبية مبتكرة تدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تطوير أداء كوادرها، وترتقي بقدرات الموظفين على صياغة خطط استراتيجية فاعلة قادرة على مواجهة المتغيرات السريعة في بيئات العمل المحلية والعالمية، مؤكدةً أن هذا التعاون يعزز مساعي الغرفة لترسيخ مكانة المركز وسمعته الرائدة في مجال التدريب وتطوير القيادات المستقبلية، حيث يفتح المجال أمام إدخال أحدث المناهج والأدوات التعليمية التي تركز على الابتكار والإبداع المؤسسي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

مسارات تدريب مبتكرة

من جانبها، أشارت أمل عبدالله آل علي إلى أن اللقاء أسفر عن التفاهم على وضع مسارات تدريبية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المؤسسات والأفراد في سوق العمل، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواجهة تحديات المستقبل، ولفتت إلى أن التعاون مع جامعة نافارا يعكس التزام المركز بتوسيع شبكة شراكاته الدولية لضمان تقديم برامج نوعية تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ الابتكار في بيئات العمل، مشيرة إلى أن البرامج التي يجري العمل على تطويرها ستتضمن مجالات متقدمة في الإدارة والقيادة الاستراتيجية والمهارات الرقمية، بما يواكب توجهات الاقتصاد الجديد ويعزز جاهزية الكوادر لمواكبة المتغيرات والتحول الرقمي المتسارع,

ويأتي اللقاء تتويجاً لاتفاقية تعاون استراتيجية وقّعها المركز في مايو الماضي مع جامعة نافارا الإسبانية، بهدف تطوير برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة، وتنظيم زيارات تبادلية بين الخبراء والأكاديميين، والعمل على اعتماد برامج المركز دولياً، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات ومواكبة التوجهات العالمية في تنمية المهارات القيادية.

-انتهى-

#بياناتحكومية