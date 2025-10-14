سعادة العويس: نجدد الالتزام بتعزيز بيئة أعمال عالمية المستوى من خلال تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية

سعادة العوضي: الخدمات المصممة لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة تسهم في نمو أعضاء الغرفة

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال اجتماعه الدوري الرابع عشر، ما تم إنجازه في الخطة التشغيلية للعام الجاري، مستعرضاً أداء الغرفة العام ومبادراتها النوعية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم استدامة نموه، وذلك في إطار حرص الغرفة على مواصلة دورها كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، من خلال رؤية استراتيجية استشرافية تعمل على بناء شراكات بناءة وتفتح آفاقاً جديدة لمجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة، وعدد من مسؤولي الإدارات التابعة للغرفة.

استعراض مبادرات دعم الأعمال

وناقش المجلس خلال الاجتماع مستوى سير تنفيذ الخطة التشغيلية للغرفة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الحالي، حيث تم تقييم الأداء العام للغرفة ومختلف إداراتها، وسلط الاجتماع الضوء على حزمة المبادرات النوعية التي تم تنفيذها والتي صُممت خصيصاً لخدمة القطاع الخاص وتلبية متطلباته، وأبدى أعضاء مجلس إدارة الغرفة رضاهم عن فعالية جهود الغرفة لتعزيز رؤيتها الاستراتيجية الداعمة لتشكيل مستقبل الأعمال في الإمارة.

واستعرض الاجتماع جهود الغرفة المكثفة في الترويج للقطاع الخاص على الساحتين المحلية والدولية، من خلال المشاركات الفاعلة في المعارض والملتقيات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تنظيم واستقبال البعثات التجارية المتعددة، وأكد الاجتماع أهمية الجهود التي تصب في مجملها نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في بناء شراكات بناءة ومستدامة بين الشركات المحلية ونظرائها في مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم الأعضاء المنتسبين وتوسيع نطاق أعمالهم.

بناء اقتصاد تنافسي ومستدام

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس إلى أن غرفة الشارقة، تنطلق من التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتواصل مسيرتها للانتقال المستمر إلى مرحلة استباقية وطموحة تهدف إلى صناعة المستقبل الاقتصادي للإمارة، مؤكداً أن اجتماعات المجلس الدورية تمثل محطات رئيسية لتقييم المنجز والتخطيط للمستقبل، وتجديد الالتزام بتعزيز بيئة أعمال عالمية المستوى من خلال تطوير بنية تحتية داعمة وتشريعات مرنة تمكن القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات النوعية، بما يرسخ مكانة الشارقة كمركز اقتصادي رائد ومستدام.

مبادرات نوعية ونتائج ملموسة

من جانبه، عرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي الإسهامات المباشرة للغرفة في دعم أعضائها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المعتمدة تترجم إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس، وأضح أن النجاحات التي تحققها الغرفة في هذا الإطار تقاس بالنتائج التي تتحقق لمجتمع الأعمال، حيث أثمرت المشاركات الخارجية للغرفة عن اتفاقيات وشراكات فعلية، كما تسهم الخدمات المصممة لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة بشكل مباشر في نمو مشروعات وشركات الأعضاء، بناء على جهود مستمرة ينفذها فريق العمل في إدارة الغرفة بهدف ترجمة رؤية مجلس الإدارة إلى برامج عملية تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للشارقة.

الاستثمار في المستقبل وتعزيز التنمية

وتناول الاجتماع الخطط المستقبلية للغرفة ودورها في رعاية منظومة الأعمال المحلية مع تركيز خاص على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً حيوياً للابتكار والتنويع الاقتصادي.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الخطط الطموحة التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات، وترسيخ دور الغرفة في بناء اقتصاد المستقبل.

-انتهى-

