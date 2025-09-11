الشارقة: نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة الرابعة عشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة يومي 10 – 11 سبتمبر الجاري، جلسة حوارية تحت عنوان "الاتصال الحكومي وضمان أمن غذائي مستدام" بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والاتصال الحكومي.

وجاءت الجلسة في إطار حرص غرفة الشارقة على تعزيز مفاهيم الشفافية والابتكار في مجال الأمن الغذائي، وتسليط الضوء على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، بما يسهم في بناء منظومة غذائية مستدامة.

4 محاور رئيسية

وأدار الجلسة الإعلامي يوسف الحمادي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشارك بها كل من الشيخة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، وسعادة راشد عبدالله بن هويدن، المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتوريد في جمعية الشارقة التعاونية، وسعادة مصطفى الحصيني، المدير العام لمؤسسة الرغيف الذهبي، وناقشت الجلسة أربعة محاور رئيسية، شملت الاتصال الحكومي وبناء الثقة المجتمعية، والصناعات الغذائية ودورها في دعم الأمن الغذائي، ومنظومة السلامة الغذائية والصحة العامة، إضافة إلى سلاسل الإمداد والتوريد ودور الجمعيات التعاونية، حيث قدّم المتحدثون رؤى وتوصيات عملية لتعزيز فعالية الاتصال الحكومي في نشر الوعي الغذائي، وتحفيز الصناعات الوطنية على تبني ممارسات مستدامة ومبتكرة في الإنتاج والتوزيع.

منصة مهمة

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مشاركة غرفة الشارقة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يأتي في إطار حرصها على تعزيز التكامل بين أدوات الاتصال الحكومي والمنظومة الاقتصادية، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية كالأمن الغذائي، فالشفافية وتدفق المعلومات وتمكين الجمهور من الوعي والتفاعل، عناصر أساسية في بناء الثقة ودعم الجهود والمبادرات المستدامة، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تلعب دورًا فاعلًا في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تمكين الصناعات الغذائية الوطنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والسعي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في القطاع الغذائي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد في قطاع الأغذية ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكداً أن الجلسة الحوارية شكلت منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار وتقديم توصيات مبتكرة من شأنها المساهمة في دعم استدامة الأمن الغذائي.

الابتكار والتكامل

وأشار المتحدثون خلال مداخلاتهم إلى أهمية تطوير منظومة رقابة غذائية فعالة قائمة على الابتكار والتكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع من خلال الشفافية في تداول المعلومات ورفع الوعي بممارسات السلامة الغذائية، كما استعرضت الجلسة تجارب ناجحة من إمارة الشارقة في مجال إدارة سلاسل التوريد والتخزين، وضمان جودة المنتجات الغذائية في مختلف مراحلها.

