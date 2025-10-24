نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي منتدى الأعمال "بريزبن للتواصل والشراكات الاقتصادية"، بمشاركة وفد اقتصادي رفيع من مدينة بريزبن الأسترالية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في الإمارة، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبريزبن، عاصمة ولاية كوينزلاند وثالث أكبر المدن الأسترالية..

وترأست الوفد الأسترالي نائبة عمدة مدينة بريزبن المستشارة فيونا كانينغهام، رئيسة مجلس المدينة للشؤون المالية والحوكمة وعضو مجلس منطقة كوربارو، بمشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن قطاعات الأعمال والجهات الحكومية في بريزبن. وهدفت الزيارة إلى استكشاف فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يدعم دور غرفة أبوظبي كشريك محوري في توطيد العلاقات الدولية ودعم نمو بيئة الأعمال في الإمارة.

يأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرفة أبوظبي لتعزيز حضور الإمارة على الساحة الاقتصادية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون مع الأسواق الدولية الواعدة، بما يسهم في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات خارطة الطريق لغرفة أبوظبي (2025 – 2028).

نمو متزايد في العلاقات التجارية

تُعد أستراليا أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموّاً متسارعاً خلال الأعوام الأخيرة. وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية بنسبة 33.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي.

ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا (سيبا) حيّز التنفيذ، من المتوقع أن ترتفع قيمة التجارة الثنائية من 4.2 مليارات دولار عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2032، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وتنامي آفاق التعاون بين البلدين.

ووفقاً لبيانات المركز الدولي للتجارة (ITC)، تمتلك دولة الإمارات إمكانات تصديرية قوية نحو السوق الأسترالي في مجالات: المنتجات المصنوعة من الألمنيوم، والكيماويات، والعطور، ومستحضرات التجميل، والأغذية المصنعة، واللدائن، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الصناعية والخدمية.

وقال سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي:"يعكس هذا المنتدى عمق العلاقات التي تربط إمارة أبوظبي بجمهورية أستراليا، ويؤكد حرصنا المستمر على تطوير التعاون مع مدينة بريزبن بوصفها مركزاً اقتصادياً واعداً في المنطقة، مؤكداً أن هذا اللقاء يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، ويعزز الجهود المشتركة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار ونقل المعرفة.

وأضاف سعادته، "أن غرفة أبوظبي ماضية في دعم مثل هذه المبادرات التي تُسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات، وترسيخ مكانة الإمارة كشريك عالمي موثوق ومحور رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة والعالم."

وأكدت الغرفة تجارة التزامها بمواصلة جهودها لتمكين مجتمع الأعمال المحلي من التوسع في الأسواق الدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، بما يواكب مسيرة الإمارة نحو اقتصاد أكثر مرونة وتكاملاً واستدامة.

من جانبها، شدّدت المستشارة فيونا كانينغهام، نائبة عمدة مدينة بريزبن، على أهمية المنتدى في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال في أبوظبي وبريزبن، مؤكدةً أن هذا اللقاء يشكّل منصة فاعلة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة والبنية التحتية، بما يعزّز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المدينتين ويفتح آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك.

منصة لتعزيز الشراكات المستقبلية

تضمّن المنتدى جلسات تفاعلية واجتماعات مباشرة بين ممثلي الشركات الإماراتية والأسترالية لمناقشة فرص التعاون في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة. كما شهد الحدث تبادل وجهات النظر حول آليات تنمية الاستثمارات الثنائية وتسهيل حركة التجارة بين الجانبين.

-انتهى-

