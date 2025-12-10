3 لقاءات رسمية للهاجري مع وزير الرياضة الكوري وعمدة بوسان ورئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ; بحث خلالها تنمية اكتشاف المواهب والتحول الرقمي وإطلاق برامج رياضية مشتركة

بحث خلالها تنمية اكتشاف المواهب والتحول الرقمي وإطلاق برامج رياضية مشتركة خلال اللقاء مع الوزير الكوري، ناقش الجانبان مبادرات مستقبلية تشمل تشكيل فريق عمل إماراتي–كوري وبرامج تبادل شبابي ومشاريع ابتكارية تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم طويلة المدى

شهدت الزيارة بحث فرص التعاون مع مدينة بوسان في بناء المدن الرياضية وتنظيم الفعاليات الدولية وتطوير البنية التحتية الذكية للرياضة المجتمعية

بحث الهاجري مع رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات آليات دعم النزاهة الرياضية وتطوير برامج الفحص والتوعية والقدرات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية

أجرى سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، ترأس خلالها وفد دولة الإمارات المُشارك في أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في الرياضة 2025 الذي أقيم في مدينة بوسان الكورية، بتنظيم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA). وعلى هامش المؤتمر، عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من القيادات الرياضية والحكومية الكورية.

جاءت الزيارة بهدف تعزيز أطر التعاون الدولي الرياضي في مجالات الرياضة التنافسية والمجتمعية، والابتكار، واكتشاف المواهب، وتعزيز النزاهة الرياضية، وتبادل الخبرات بين الجانبين الإماراتي والكوري، تأكيداً على حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية في تلك المجالات، ضمن مسار متكامل يستهدف بناء منظومة رياضية متقدمة تستجيب لطموحات دولة الإمارات الرياضية.

واستهل سعادته الزيارة بلقاء معالي تشاي هوي يونغ، وزير الرياضة والثقافة والسياحة الكوري الجنوبي، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات تطوير الرياضة المدرسية وآليات اكتشاف المواهب، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التدريب، وتطوير التحول الرقمي في المجال الرياضي.

وخلال اللقاء، أكد سعادة غانم مبارك الهاجري حرص دولة الإمارات على دعم جهود التعاون الدولي والتنسيق بشكل دائم مع كافة الدول الصديقة بما يسهم في تعزيز الحراك الرياضي بشكل مثمر وفعال في دولة الإمارات.

وقال سعادته: "إن تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة في المجال الرياضي يعمل على تنمية أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو تحقيق التميز، لذا نسعى إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، ومن أبرزها التجربة الكورية الرياضية المتقدمة، لاستكمال مسيرة التنمية الوطنية الرياضية وتحقيق أفضل النتائج للرياضة الإماراتية حتى تصبح نموذجاً ريادياً يُحتذى به عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".

وشهد اللقاء بحث مجموعة من المبادرات المستقبلية بين البلدين، من بينها تشكيل فريق عمل إماراتي–كوري للتعاون الرياضي، وإطلاق برامج تبادل شبابي ورياضي مشترك، والعمل على مشروع ابتكاري في الذكاء الاصطناعي والعلوم الرياضية، إضافة إلى التمهيد لإبرام مذكرة تفاهم طويلة المدى لتنظيم التعاون بين الطرفين في المجال الرياضي.

وفي سياق متصل، التقى سعادة وكيل وزارة الرياضة، بسعادة بارك هيونغ جوون، عمدة مدينة بوسان، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات الابتكار الرياضي وتنظيم الفعاليات الدولية وتطوير البنية التحتية الذكية للرياضة المجتمعية.

ورحب عمدة بوسان بسعادة الوكيل، مؤكداً تطلع المدينة لتوسيع الشراكات مع دولة الإمارات والاستفادة من خبراتها في بناء المدن الرياضية وتطوير الفعاليات الكبرى.

وقدم الهاجري خلال اللقاء عرضاً حول التوجهات الاستراتيجية للرياضة في دولة الإمارات، وما تتضمنه من خطط لتعزيز صحة المجتمع وتوسيع قاعدة المواهب وتطوير المنظومة الرقمية للقطاع الرياضي، إضافة إلى دعم المشاريع الحضرية التي تعزز جودة الحياة. وفي ختام اللقاء، توجه سعادته بالشكر والتقدير لعمدة بوسان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً تطلع دولة الإمارات لتطوير نموذج تعاون حضري–رياضي متقدم يخدم التوجهات المستقبلية للبلدين.

واتفق الجانبان على بحث فرص تبادل الخبرات بين بوسان والمدن الرياضية في إمارات الدولة، ودراسة إطلاق برامج مشتركة في الابتكار الرياضي والرياضة المجتمعية، إلى جانب تنظيم زيارات فنية خلال العام المقبل لبحث مشاريع محددة يمكن تنفيذها ضمن إطار التعاون المشترك.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الهاجري اجتماعاً رسمياً مع فيتولد بانكا، رئيس (WADA) لمناقشة آليات تعزيز الجهود المشتركة في مجال النزاهة الرياضية ومكافحة المنشطات. وأشاد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالتطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال، وبالتقدم النوعي في أداء الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات (NADA)، التي أصبحت نموذجاً إقليمياً في بناء منظومة فعّالة لحماية الرياضيين وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض سعادة وكيل وزارة الرياضة أبرز الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة عبر NADA، وتشمل تطوير اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات بما يتوافق مع مدونة الوكالة الدولية، وتعزيز التشريعات الداعمة للنزاهة، إلى جانب توسيع برامج الفحص والتحليل، ورفع عدد العينات سنوياً وتحديث بروتوكولات الاختبار وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تطرق إلى جهود بناء القدرات الوطنية من خلال تدريب الكوادر المختصة وإشراك الاتحادات الرياضية في برامج تأهيل جديدة، إضافة إلى برامج التعليم والتوعية الموجهة لمختلف الفئات حول مخاطر المنشطات مثل "البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات" التي نظمته مؤخراً لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وبرعاية وزارة الرياضة، إلى جانب تنفيذ حملات وطنية لتعزيز ثقافة اللعب النظيف.

كما تناول الاجتماع بحث جهود التحول الرقمي في مجال النزاهة الرياضية، بما في ذلك تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة نتائج الفحوصات وربطها بالمنظومة الرقمية الرياضية الوطنية، واتفق الجانبان على إطلاق برامج تدريب مشتركة خلال العام المقبل، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التوعية والرقابة وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبراء لدعم التطوير الرقمي والفني في أنظمة مكافحة المنشطات بالدولة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الهاجري عن تقديره للوكالة الدولية ولمساعيها في حماية نزاهة الرياضة عالمياً، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الجهود الدولية من أجل بيئة رياضية عادلة وآمنة تعتمد أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com