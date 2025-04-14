مسقط: في تطور هام يُضاف إلى الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة النمو التي يمضي على نهجها البنك، تم رسميًا تصنيف صحار الدولي كـ "بنك محلي ذي أهمية نظامية" معترف به من قبل البنك المركزي العماني، ويجسّد هذا التصنيف مكانة البنك الراسخة كركيزة أساسية في المنظومة المالية في السلطنة، كما يعزز من مسؤوليته في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الازدهار الوطني. بدوره يُمنح هذا التصنيف للبنوك التي تساهم بشكل مباشر في استقرار النظام المالي، ويُعد استقرارها ضرورة لضمان تطور الاقتصاد واستقراره بشكل عام. عليه سيصاحب هذا التصنيف التزام بمتطلبات تشريعية ورقابية معززة تمكن البنك من الاسهام في ضمان استمرارية الأعمال ودعم تطلعات السلطنة نحو نظام مصرفي قوي وآمن قادر على مواكبة مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وحول ذلك، علق الفاضل عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "إن تصنيف صحار الدولي كبنك محلي ذي أهمية نظامية يشكّل محطة فارقة في مسيرة تطورنا، إذ لا يُمثل هذا التصنيف مجرد اعتراف بمكانة البنك وتأثيره المتنامي ضمن القطاع المصرفي، بل يضع على عاتقنا مسؤولية مؤسسية مضاعفة نلتزم بها بكل جدية واحترافية. وإذ نفخر بهذا التصنيف من البنك المركزي العماني الذي يعكس ثقة الجهات التنظيمية في نهجنا المؤسسي، فإننا نؤكّد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة البنك، وترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر، بما يُسهم في حماية الاستقرار المالي الوطني وتحقيق رؤية عُمان الاقتصادية على المدى الطويل. ومع مضينا قدماً في خططنا التوسعية، نحرص على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تُلبّي تطلعات مختلف شرائح الزبائن من الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع ككل."

ويجدر بالذكر أن تصنيف "بنك محلي ذي أهمية نظامية" يُمنح للمؤسسات المصرفية التي يُشكّل أداؤها واستقرارها المالي عنصراً محورياً في استدامة النظام المالي الوطني، إذ يُنظر إلى أي خلل في أعمالها على أنه ذو تأثير واسع النطاق على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل. ويعكس هذا التصنيف الأهمية البالغة لمثل هذه المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار المالي، مما يستوجب إخضاعها لمتطلبات رقابية أكثر صرامة لضمان جاهزيتها للتعامل مع التطورات الاقتصادية.

بدوره يعكس هذا التصنيف رؤية صحار الدولي الاستراتيجية، وأداءه المالي المتميز، ودوره المحوري في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، حيث يواصل البنك تعزيز مكانته بشكل أكبر، ودفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي في السلطنة.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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