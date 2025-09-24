الرياض، المملكة العربية السعودية– استضافت شركة سهم كابيتال، الشركة المالية الرائدة في المملكة والمدعومة بالتقنيات المالية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل، رئيس مجلس إدارة شركة تحدي المشي للترفيه، في مقرها الرئيسي، وذلك خلال حفل خاص شهد الإعلان عن مبادرتين بارزتين تعززان مجالات الصحة والتعليم والثقافة المالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وشهد الحفل حضور قيادات بارزة من جهات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، في تأكيد على أهمية التعاون بين القطاعات لدعم تحقيق الأهداف الوطنية.

وصف الصورة: الصف الأول، من اليسار: صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل، والسيد ستيفن تشو رئيس مجلس إدارة شركة سهم كابيتال،و د. سعد الحربي‏ - ‏وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب ، خلال عزف السلام الملكي السعودي.

استُهل الحفل بعزف السلام الملكي السعودي وكلمة ترحيبية ألقاها السيد ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة شركة سهم كابيتال، الذي تحدث عن الفكرة المبتكرة في ربط الاستثمار بالرياضة والصحة. تلتها كلمة ألقاها السيد ياسر باجسير، عضو مجلس إدارة شركة تحدي المشي للترفيه، أكد فيها على الرؤية المشتركة وأهمية هذه الشراكة.

جرى توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة سهم كابيتال وشركة تحدي المشي للترفيه لإطلاق أكثر من 13 فعالية كبرى في مختلف مناطق المملكة. وتتمحور هذه الشراكة حول برنامج "خطواتك نحو الاستثمار"، المبادرة الأولى من نوعها في المملكة التي تربط بين الصحة البدنية والثقافة المالية وتعليم الاستثمار.

وخلال الحفل، قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل بتكريم وزارة التعليم تقديرًا لجهودها في الربط بين الصحة والاستثمار والتعليم.

كما دشنت سهم كابيتال بالشراكة مع تحدي المشي ووزارة التعليم حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سعود الفيصل رئيس مجلس ادارة شركة تحدي المشي للترفيه، والدكتور سعد الحربي وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب. وقد اقيم حفل التدشين في الرياض بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم اطلاق مجموعة من الانشطة الموجهة لمنسوبي الوزارة والطلاب. ومن ابرزها دوري سهم للمشي لمنسوبي وزارة التعليم، وبرامج خاصة بالتوعية الصحية والمالية، الى جانب برامج للطلاب تركز على الثقافة المالية والادخار والاستثمار وريادة الاعمال

وفي إطار الاحتفال، تشرفت شركة سهم كابيتال بمنح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل العضوية الشرفية من الدرجة الأولى، تقديرًا لمكانته الرفيعة وإسهاماته القيّمة في المبادرات المجتمعية، ودعمه المتواصل لمسيرة التطوير والابتكار.

ومن خلال الربط بين الاستثمار والتعليم والصحة، تؤكد هذه المبادرات التزام شركة سهم كابيتال بدعم بناء مجتمع واعٍ ماليًا، والمساهمة في مسيرة التحول التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

حول سهم كابيتال

«سهم كابيتال» شركة مقرها الرياض، ومرخّصة بالكامل من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الأوراق المالية، بما في ذلك: التعامل، والمشورة، وخدمات الحفظ الأمين، وترتيب الأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل أنشطة صناديق الاستثمار (ترخيص رقم 22251-25). وقد رسّخت الشركة مكانتها كأسرع الشركات نموًا في السوق المالية السعودية، مستندةً إلى تقنيات مبتكرة وحلول مالية متطورة، بما يتيح تقديم خدمات مالية متكاملة وسلسة عبر منصة واحدة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sahmcapital.com

-انتهى-

