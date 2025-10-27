

جدة: ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها جدة في يناير 2026، أعلنت «أرويا كروز» و«الهيئة السعودية للسياحة» و«ميجر سبورتس كروز» عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة المتنامية في قطاعيّ الرياضة والسياحة. وتأتي هذه الشراكة لتجسّد التكامل بين كرة القدم العالمية والضيافة السعودية وفرص استكشاف المملكة، عبر برنامج متكامل يُبرز تنوّع مقوّماتها السياحية وإرثها الثقافي العريق.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة بمقر الهيئة السعودية للسياحة في الرياض بتاريخ 22 أكتوبر 2025، في خطوةٍ تُرسّخ موقع المملكة كوجهةٍ عالميةٍ للرياضة والثقافة والسياحة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف الشراكة إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين شغف كرة القدم الإسبانية ومتعة استكشاف الثقافة السعودية وكنوزها الساحلية، من خلال برنامجٍ نوعيٍّ يتيح للزوّار القادمين من أوروبا فرصة التعرّف إلى المملكة واكتشاف مقوّماتها السياحية الغنية. وتنطلق الرحلة من مدينة جدة عبر جولاتٍ سياحية منظّمة بإشراف الهيئة السعودية للسياحة، وبالتعاون مع شركات إدارة الوجهات المحلية وعددٍ من منظّمي الرحلات الأوروبيين، لاستكشاف أبرز المعالم التاريخية في المدينة، بما في ذلك منطقة جدة التاريخية المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والواجهة البحرية، قبل حضور مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يومي 7 و8 يناير 2026، بمشاركة أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.

وفي هذا السياق، قال رئيس أسواق الأميركيتين وأوروبا في الهيئة السعودية للسياحة، حازم الحازمي: "تُواصل المملكة ترسيخ مكانتها كوجهةٍ عالميةٍ للفعاليات الرياضية الكبرى، إذ استضافت منذ عام 2018 أكثر من مئة فعاليةٍ دوليةٍ بارزة. ومع استعدادنا لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة، نتطلع إلى إبراز التجربة العربية الأصيلة التي تمتزج فيها التقاليد السعودية العريقة بتجارب سياحية نوعية تُجسّد روح المملكة وتراثها. وتُعد جدة بوابة المملكة إلى العالم، بما تمتاز به من تنوّعٍ فريدٍ في معالمها، من منطقة جدة التاريخية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى أحيائها النابضة بالحياة وأسواقها الشعبية، حيث يمكن لكل زائر استكشاف كرم الضيافة السعودية والتجارب الغنية التي تجعل من جدة، والمملكة عمومًا، وجهةً استثنائية لا تُنسى".

وبعد ختام مباريات نصف النهائي، تنتقل التجربة إلى البحر على متن سفينة "أرويا" خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، حيث يُبحر الضيوف من جدة إلى ينبع في أجواءٍ تجمع بين الترفيه والسياحة البحرية. وتشمل الرحلة عددًا من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، من بينها تجارب ألعاب «فيفا» الإلكترونية، والجلسات الحوارية، وورش العمل الإبداعية، إلى جانب برامج الصحة والعافية المستوحاة من الضيافة السعودية الأصيلة.

ومن جانبه، قال رئيس «أرويا كروز»، د. يورغ رودولف: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتعريف الزوار الدوليين بمقومات المملكة السياحية وما تزخر به من تجارب نوعية ومتنوعة. ومن خلال هذا التعاون، نعمل مع شركائنا على تقديم تجربة استثنائية تجمع بين شغف كرة القدم الإسبانية واستكشاف التراث السعودي الأصيل وما يميّزه من حفاوة الضيافة".

ويُختتم البرنامج في جدة في 11 يناير 2026 بحضور المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، حيث يستمتع الضيوف بتجربة ضيافة فاخرة خلال المباراة، وفرصٍ حصريةٍ للقاء أبرز نجوم كرة القدم العالميين، والمشاركة في الفعاليات الاحتفالية التي تُعد ختامًا لأسبوعٍ جمع بين الرياضة والثقافة والضيافة العربية.

تُعد «ميجر سبورتس كروز» شركةً إسبانيةً متخصّصة في تنظيم الرحلات البحرية السياحية ذات الطابع الرياضي، وتمتلك خبرةً واسعة في تطوير وتسويق الحقوق الرياضية من خلال باقاتٍ حصريةٍ تجمع بين الضيافة والسفر. وتقدّم الشركة برامج متكاملة تُدمج بين السياحة الفاخرة وتجارب كرة القدم العالمية، بما يربط بين المشجعين والعلامات التجارية والوجهات السياحية ضمن تجربةٍ استثنائيةٍ تقوم على الإبداع والتميّز.

وانطلاقًا من خبرتها المتخصّصة، تسعى «ميجر سبورتس كروز» إلى الإسهام في تعزيز السوق السعودي من خلال نهجٍ أوروبيٍ يجمع بين السفر الفاخر وإرث كرة القدم، بمشاركة نخبةٍ من نجوم اللعبة العالميين. وتهدف الشركة، عبر فعالياتٍ وبرامج نوعية، إلى بناء جسورٍ ثقافيةٍ تُعزّز مكانة المملكة كوجهةٍ عالميةٍ رائدة في قطاع السياحة الرياضية.

كما يتضّمن البرنامج باقات متنوّعة للسفر والضيافة، تتيح للضيوف خياراتٍ مميّزة للاستمتاع بتجربةٍ متكاملة ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة.

