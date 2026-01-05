دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم قطاع العقارات في دبي عاماً تاريخياً في 2025 بطفرة ديسمبر الأخيرة، مسجلاً أرقاماً قياسية سنوية بلغت 215,700 عملية بيع بقيمة 686.8 مليار درهم إماراتي، مما عزز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية في العالم.

وحافظ شهر ديسمبر على الزخم الاستثنائي للعام، حيث ارتفعت المبيعات الشهرية بنسبة 46.4% من حيث القيمة على أساس سنوي لتصل إلى 63.1 مليار درهم إماراتي، وبنسبة 21.3% من حيث الحجم لتصل إلى 18,587 صفقة.

وأظهر تقرير سوقي معمق صادر اليوم عن شركة " fämالعقارية" كيف أصبح عام 2025 معلماً بارزاً يعكس ثقة المستثمرين المستمرة والطلب القوي في جميع القطاعات، والنجاح في توفير وحدات سكنية عالية الجودة لتلبية احتياجات السوق.

وكشفت بيانات DXBInteract عن النطاق الكامل لنمو السوق خلال العام الماضي، حيث حقق كل من سوقي العقارات الجديدة والمعاد بيعها مكاسب قوية، في حين تشير ارتفاع أسعار العقارات وتسارع وتيرة النشاط الإنشائي إلى استمرار قوة السوق مع دخول عام 2026.

أبرز النقاط:

حجم مبيعات قياسي: 215,700 صفقة بيع، بزيادة بنسبة 18.7% عن عام 2024.

ذروة تاريخية في قيمة المبيعات: 686.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 30.9% على أساس سنوي.

طفرة في سوق العقارات الجديدة: 149,230 عملية بيع أولى بقيمة 448.1 مليار درهم إماراتي بزيادة بنسبة (+33.6% على أساس سنوي).

نمو سوق العقارات الثانوي: 66,400 صفقة إعادة بيع بقيمة 238.8 مليار درهم إماراتي بزيادة بنسبة (+26.2% على أساس سنوي).

ارتفاع الأسعار: بلغ متوسط ​​سعر القدم المربع 1,700 درهم إماراتي في سوق العقارات الجديدة بزيادة بنسبة (+6.7%) و1,500 درهم إماراتي في سوق العقارات المعاد بيعها (+11.2 % ).

). استجابة العرض: تم تسليم 42,784 وحدة سكنية، بزيادة قدرها 45% عن 29,392 وحدة في عام 2024.

نشاط المطورين: إطلاق 177,624 وحدة سكنية، بزيادة قدرها 6.1% عن 167,408 وحدة في عام 2024.

مسار السنوات الخمس: ارتفعت قيمة المبيعات من 71.5 مليار درهم إماراتي في عام 2020 إلى 686.8 مليار درهم إماراتي في عام 2025، كما نمت أحجام المعاملات من 34,700 معاملة إلى 215,700 معاملة .

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "تظهر هذه الأرقام أن سوق العقارات في دبي قد تطور بالفعل، فهذه ليست مجرد دورة نمو أخرى".

"نشهد اليوم تضافر عدة اتجاهات قوية معاً: قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً مع تدفقات قوية من آسيا وأوروبا والأمريكتين، وإمدادات عقارية متناسبة مع الطلب بعد سنوات من التطوير المدروس".

"يؤكد هذا على مكانة دبي كمركز أعمال عالمي حقيقي يجذب الأفراد والشركات الثرية الباحثة عن الاستقرار وفرص النمو".

وأضاف فراس المسدي: "يظهر الارتفاع الكبير في تسليم العقارات أن المطورين العقاريين يحسنون قراءة السوق، كما أن الأداء القوي لكل من المشاريع الجديدة والعقارات المعاد بيعها يشير إلى ثقة المستثمرين في قدرتهم على الدخول والخروج من السوق عند الحاجة".

وسجلت جميع فئات العقارات نمواً قوياً في عام 2025. حيث ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 19.9% ​​لتصل إلى 170,448 صفقة بقيمة 332.9 مليار درهم إماراتي، بينما زادت مبيعات الفلل بنسبة 11.1% لتصل إلى 34,671 وحدة بقيمة 206.9 مليار درهم إماراتي.

وارتفعت معاملات العقارات التجارية بنسبة 41.1% لتصل إلى 6,086 وحدة بقيمة 18.2 مليار درهم إماراتي، بينما بيعت 4,446 قطعة أرض بقيمة 128.5 مليار درهم إماراتي. وشهدت مبيعات المباني زيادة ملحوظة بنسبة 306.3% لتصل إلى 65 وحدة بقيمة 211.9 مليون درهم إماراتي.

وبشكل عام، فاقت مبيعات المطورين الأولى مبيعات إعادة البيع في السوق الثانوية، بنسبة 69% مقابل 31% من حيث الحجم، و65% مقابل 35% من حيث القيمة.

وتركزت أكبر نسبة من إجمالي الوحدات التي تم تسليمها هذا العام، والبالغ عددها 42,784 وحدة، في كل من قرية جميرا الدائرية (6,883 وحدة)، ومرسى دبي (3,819 وحدة)، والخليج التجاري (3,103 وحدات)، وأرجان (2,510 وحدات)، وخور دبي (1,919 وحدة). وكانت إعمار الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، حيث استحوذت على 17% من إجمالي الوحدات التي تم تسليمها خلال العام بواقع 7,321 وحدة، تلتها بن غاطي (4,093 وحدة، 10%)، ثم عزيزي (2,633 وحدة، 6%.),

أما أغلى العقارات التي بيعت في عام 2025 فكانت شقة بقيمة 550 مليون درهم إماراتي في مشروع بوغاتي ريزيدنسز التابع لشركة بن غاطي في منطقة الخليج التجاري، وفيلا بقيمة 425 مليون درهم إماراتي في تلال الإمارات.

أفضل مناطق دبي أداءً في عام ٢٠٢٥

المنطقة الحجم القيمة درهم اماراتي قرية جميرا الدائرية 18,755 AED 24.5B الخليج التجاري 13,844 AED 39.9B وادي الصفا ٥ 11,631 AED 21.8B جنوب دبي 10,025 AED 25.3B جبل علي الأول 8,263 AED 18.3B

المشاريع الأفضل مبيعاً

الأولى في مبيعات الشقق

المشروع الحجم القيمة درهم اماراتي متوسط السعر داماك ريفرسايد (جميع المباني) 3,706 4.8B 1.2M بن غاطي سكاي رايز 2,653 4.2B 1.4M سوبا سوليس 2,064 2.5B 1.1M سوبا اوربيس 1,518 2.0B 1.2M بن غاطي فلير 1,196 1.5B 1.3M

الأولى في مبيعات الفلل

المشروع الحجم القيمة درهم اماراتي متوسط السعر جزر داماك - جزر المالديف (جميع المراحل) 1,547 5.9B 2.6M جزر داماك - بالي (جميع المراحل) 1,073 3.0B 2.5M مجمع دبي للاستثمار - المرحلة الثانية 1,071 4.2B 3.6M جزر داماك - بورا بورا (جميع المراحل) 900 1.7B 2.3M قرية ريبورتاج 1 706 951.2M 1.3M

اعادة بيع الشقق

المشروع الحجم القيمة درهم اماراتي متوسط السعر ريفييرا عزيزي (جميع المباني) 1,119 954.4M 693.5K كلستر البحر الأبيض المتوسط 445 283.0M 680K إيليت سبورتس ريزيدنس 399 240.7M 575K سكاي كورتس تاورز 369 225.9M 580K سوبا هارتلاند - ذا كريست 369 740.3M 1.7M

اعادة بيع الفلل

المشروع الحجم القيمة درهم اماراتي متوسط السعر جزر داماك - بورا بورا (جميع المراحل) 396 1.2B 2.5M الفرجان 377 2.0B 4.9M جزر داماك - جزر المالديف (جميع المراحل) 307 846.2M 2.6M روكان 3 240 322.5M 1.2M مثلث قرية جميرا 175 729.3M 4.6M

-انتهى-

#بياناتحكومية