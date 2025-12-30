أكد سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2026، تعكس الرؤية الاستشرافية النيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "حفظه الله ورعاه"، في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، ولا سيما أن الموازنة العامة تحمل أبعاداً استراتيجية تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي، وضمان الرفاهية الاجتماعية، وتطوير القطاعات الاقتصادية، وضمان الأمن الغذائي المستدام، مع التركيز على تعزيز جودة الحياة لكل أفراد المجتمع.

وأضاف سعادة المناعي إن الموازنة العامة لهذا العام، والتي جاءت بإجمالي نفقات بلغت 44.5 مليار درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، تعكس استمرار جهود التطور المستمر في مختلف القطاعات، مع الحرص على تعزيز نمو اقتصاد الإمارة، وترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي، وتحسين مستوى التنافسية، وهي الرؤية التي وضعت الشارقة في مكانة متقدمة على مؤشرات التنمية العالمية، وجعلتها وجهة جاذبة للشركات والمؤسسات التي تتطلع للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية