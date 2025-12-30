أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2026، التي حظيت باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغ 44.5 مليار درهم، تمثل فصلاً جديداً من فصول الريادة والتميز ومحطة فارقة في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، لافتًا إلى أن الموازنة الضخمة والتي سجلت نمواً نوعياً مقارنة بموازنة العام السابق، تتماشى مع التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي مرن ومستدام، كما تجسد الالتزام الراسخ بمواصلة مسيرة المنجزات الكبرى وتطوير المشروعات الحيوية التي تحقق للإمارة المزيد من التطور والازدهار في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

ورفع سعادة عبد الله سلطان العويس أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، تثميناً لرعايته الكريمة ودعم سموه اللامحدود الذي يشكل المحرك الأساسي لكافة المؤسسات والقطاعات في الإمارة، مشيراً إلى أن موازنة العام الجديد خارطة طريق استراتيجية لتعزيز النمو والابتكار، وتتيح للجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في الشارقة المضي قدماً في تنفيذ المستهدفات الطموحة وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما يسهم في ترسيخ المكانة المرموقة للإمارة كمركز اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات ووجهة مثالية لريادة الأعمال.

وأوضح سعادته أن تخصيص هذه الموارد المالية الضخمة، وبزيادة لافتة عن العام المنصرم، يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة ورفاهية المجتمع التي تظل دائماً في قلب أولويات صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واستلهاماً من هذه الموازنة الطموحة، ستواصل دورها المحوري في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية، بما يضمن استدامة الرخاء والنمو الاقتصادي في الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية