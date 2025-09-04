الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – التقى سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، بمقر الغرفة وفد المجلس المهني للأعمال الباكستاني برئاسة الدكتور س. قيصر أنيس نائب رئيس المجلس، ومحمد إقبال نسيم مدير المجلس والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، حيث تناول اللقاء عدة محاور تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهم، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة في سوق إمارة رأس الخيمة ، مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص، ودعم الحكومات لمبادرات الأعمال بين الجانبين.

ومن جهته أكد سعادة محمد النعيمي، على أهمية دور الغرفة التجارية في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات وخارجها، حيث توفر الغرفة منصة موثوقة للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون بين رواد الأعمال والمهنيين الاعضاء بمجلس الأعمال الباكستاني، ونظرائهم من الاعضاء بالغرفة التجارية برأس الخيمة، كما رحب بتكرار اللقاءات مستقبلاً، لوضع إطار عمل لإبرام شراكة استراتيجية بين الطرفين، بما يشمل بحث آفاق التعاون الواعدة، واستكشاف الإمكانات الاستثمارية المشتركة، بهدف توطيد العلاقات التي تربط ما بين رجال الأعمال الباكستانيين، ومجتمع الأعمال والشركات في إمارة رأس الخيمة، وغرفة رأس الخيمة .

فيما أستعرض الدكتور س . قيصر الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال الباكستاني ، في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات، ومعرباً عن أمله في توقيع مذكرات تفاهم مستقبلاً مع غرفة تجارة رأس الخيمة ، لتسهيل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والدعم المتبادل لتوسيع الأعمال ، لافتاً الى أن مجلس الاعمال يحرص على تواصل أعضائه، بالشركاء المحتملين والمستثمرين وصناع القرار، من خلال فعاليات وندوات ومنتديات أعمال منتظمة، مرحباً بالتعاون مع غرفة تجارة رأس الخيمة لما فيه مصلحة الطرفين، مشيراً الى ان المجلس يعمل كجسر بين مجتمع الأعمال الباكستاني في الداخل والخارج وسوق الإمارات الأوسع والاكثر حظاً للمستثمرين ورجال الاعمال .

-انتهى-

#بياناتحكومية