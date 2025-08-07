الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – التقى سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، بمكتبه بمقر الغرفة ، زاكي زانوم كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة ، ونوقش خلال اللقاء الذي حضره سعادة يوسف محمد اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، دكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة ، سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين غرفة رأس الخيمة وغرفة التجارة والصناعة الوطنية في أوغندا ، وآلية تنمية وتنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية بين الطرفين ، حيث استعرضا كلا منهما المزايا الخاصة بالمستثمرين في كلاً من رأس الخيمة وأوغندا ، وأهمية فتح آفاق جديدة للمستثمرين من البلدين في عدد من القطاعات التجارية الحيوية .

وأوضح النعيمي أن غرفة رأس الخيمة ترحب دائما بدعم القطاع الخاص ، لاكتشاف فرص استثمارية مفيدة ومجدية في العديد من دول العالم الصديقة ، بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة ، مشيرا إلى أن أوغندا إحدى دول القارة الإفريقية التي ترتبط بها بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة بالعديد من الشراكات والاتفاقيات التجارية ، لافتاً الى أهمية المضي قدمًا في زيادة الشراكة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بما يعزز من فرص الاستثمارات بين القطاع الخاص وبيئة الأعمال .

من جانبه أعرب زاكي زانوم كيبيدي عن سعادته بعقد هذا الاجتماع مع غرفة تجارة رأس الخيمة ، لاسيما وأنها المؤسسة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة ، مبدياً اهتمام بلاده بزيادة التبادل التجاري وتوسيع نطاقه بما يخدم المصالح المشتركة ، داعياً غرفة التجارة وأعضائها الى منتدى الاعمال الاوغندي الاماراتي ، الذي تنظمه السفارة والمقرر عقده في الفترة ما بين 27 – 29 أكتوبر المقبل في كمبالا بأوغندا .

