درة البحرين – جامعة الخليج العربي: زار معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، أحد أبرز المشاريع الصحية في مملكة البحرين، واطلع على تطورات التشييد والبناء وغرف العناية المركزة النموذجية في موقع المشروع في درة البحرين بالمحافظة الجنوبية، يرافقه سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وعدد من الوكلاء وكبار المسؤولين في القطاعين الصحي والهندسي، بحضور معالي رئيس جامعة الخليج العربيّ الدكتور سعد بن سعود آل فهيد.

وأكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة خلال الزيارة أن إنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في مملكة البحرين يجسد عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويؤكد مسيرة التعاون والتكامل الثنائي المشترك في المجالات الصحية والتعليمية، مشيدًا بالجهود المشتركة في البلدين الشقيقين لدفع مسيرة التعاون إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظهما الله ورعاهما.

وقال: "إن هذا المشروع الحيوي يحظى بدعم مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله، مثمنًا الجهود المباركة التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية ودعمه المتواصل للمشاريع التنموية في البحرين، ومن بينها هذا المشروع الاستراتيجي، معبرًا عن تقديره لجامعة الخليج العربي لالتزامها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع."

ومن جانبه، رفع معالي الدكتور سعد آل فهيد معاني الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم لهذا المشروع الذي يُجسّدُ الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مقدّرًا كل الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية خلال مراحل تنفيذ المشروع، موضحًا أن المشروع بلغ مرحلة مهمة من الإنجاز والتشييد، متوقعًا أن يكتمل نهاية العام 2026 بإذن الله، ليكون صرحًا طبيًا تعليميًا يعزز من مكانة البحرين كمركز للابتكار الطبي والبحث العلمي في المنطقة.

وأشار إلى أن جامعة الخليج العربي تولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا ليخرج وفق أعلى المعايير العالمية، وفاءً للعطاء السخي من المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، ودعمًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، الساعية دومًا لتطوير مستقبل القطاع الصحي في مملكة البحرين.

هذا، ويُتوقع أن تسهم المدينة في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل، وتعزيز التدريب الطبي والبحث العلمي، وتحويل البحرين إلى وجهة صحية رائدة في الخليج، كما ستسهم في رفع جودة الرعاية وتوفير خدمات تخصصية غير مسبوقة.

وفي سياق الزيارة، استعرض المهندس خالد إبراهيم، المشرف على المشروع، مراحل تطوره موضّحا أن مساحته تقدّر بنحو 82,000 متر مربع من مجمل مساحة الأرض المقام عليها كامل المشروع والبالغة مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن المشروع يمر بعدة مراحل تطويرية، تشمل المرحلة الأولى تشغيل مستشفى تعليمي.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي بالمركز الطبي الجامعي التابع لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، الدكتور شاهر بن ظافر الشهري، مراحل المشروع الذي يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون التنموي في المجال الصحي، ويسهم في تمكين الكوادر الطبية وتأهيل الطلبة، وتوفير رعاية صحية متكاملة وفق المعايير العالمية، من خلال إنشاء مرافق طبية متخصصة بطاقة استيعابية تتجاوز 280 سريرًا، بما يعزز منظومة الخدمات الصحية ويواكب أهداف التنمية المستدامة.