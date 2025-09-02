الشارقة: أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية PwC الشرق الأوسط "برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي" الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز القدرات وتطوير الكفاءات الحكومية، انسجاماً مع رؤية الإمارة في ترسيخ التحوّل الرقمي والارتقاء بمنظومة إدارة البيانات بما يواكب التوجّهات العالمية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب الكوادر على أسس إدارة وحوكمة البيانات وكيفية استخدامها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة من الورش التي تستمر من سبتمبر حتى نوفمبر 2025.

وصُمّم البرنامج لتلبية احتياجات حكومة الشارقة، ومواكبة التحديات الراهنة، حيث يشمل وحدات تدريبية تركز على مفاهيم حوكمة البيانات، ودورها المحوري في دعم اتخاذ القرار وتحقيق التحوُّل الرقمي المستدام. ويتضمن تطبيقات عملية على أدوات متقدمة لعرض البيانات التفاعلية، ومعالجة البيانات وتحليلها، وبرمجة قواعد البيانات الأساسية.

وانطلقت أولى فعاليات البرنامج اليوم باجتماع تعريفي بحضور سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير الدائرة، ومزون بالحيف النعيمي، مدير إدارة البيانات في الدائرة، إلى جانب ممثلين عن أكاديمية PwC الشرق الأوسط، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مزون بالحيف النعيمي أن البرنامج يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الشارقة؛ لتعزيز الريادة الرقمية وتمكين الكفاءات الحكومية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق التحوُّل الرقمي المستدام.

وقالت: "نحرص على تمكين كوادرنا بالأدوات والمهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات التي تعزز كفاءاتها، لتكون جزءاً فاعلاً في تحويل رؤية الشارقة إلى واقع ملموس. من هنا، صُمِّم هذا البرنامج ليكون منصة تعليمية متخصِّصة، تُحوّل مستخدمي البيانات إلى محترفين قادرين على قيادتها وتوظيفها بذكاء في صناعة القرار"، مشيرةً إلى أن الشراكة بين دائرة الشارقة الرقمية والجهات الحكومية هي حجر الأساس لبناء منظومة رقمية ذكية رائدة.

وأضافت: "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى ترسيخ ثقافة البيانات، وتعزيز ممارسات إدارة وحوكمة البيانات، وتهيئة الكوادر لاستخدام أدوات تحليل متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية".

من جهته، قال تيمور علي، شريك في أكاديمية PwC الشرق الأوسط وقائد المؤهلات المهنية في الأكاديمية: "نفخر بدعم مثل هذه المبادرات الرائدة التي تُجسد التزاماً راسخاً ببناء قدرات رقمية مستدامة في إمارة الشارقة. من خلال نهج تعليمي منظم ومقسم إلى مراحل، يُمكِّن هذا البرنامج المتدربين من تطوير المهارات العملية المطلوبة تدريجياً حتى يؤهلهم للقيادة في مستقبل يعتمد على البيانات. هذه المبادرة ليست مجرد سلسلة تدريبية مستقلة، بل هي جزء من خطة أشمل تُعنى بتطوير المواهب، تضع الإنسان في قلب التحول الرقمي، وتدعم رؤية الإمارة للابتكار والتميز في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات".

ويُعدُّ برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً من خارطة طريق تضم مجموعة أوسع من المبادرات التي تقودها الدائرة لبناء منظومة رقمية مستدامة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير، وتقوم على تمكين الكفاءات وتوظيف البيانات الذكية لدعم الابتكار وتحقيق رؤية الإمارة في التميُّز الرقمي.

