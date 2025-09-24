أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج" تصبحان بموجبها الراعيين الرئيسيين للدوري لمدة أربع سنوات مقبلة، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية الدولية.

وتسلط هذه الشراكة الشاملة الضوء على الإمارة، وتقدمها لما يزيد على 90 مليون من مشجعي الدوري الأوروبي لكرة السلة حول العالم، كما أنها تُعد سابقة تاريخية في الرياضة الأوروبية، ونقطة تحول فارقة في تطور الحقوق التجارية للدوري.

وفي إطار هذه الاتفاقية، أصبحت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و"الاتحاد للطيران" رسمياً الشريكين الرئيسيين لبطولات الدوري، والشريكيّن المُقدِّميّن لنهائيات المربع الذهبي. وستحظى العلامات التجارية للراعيين بحضور بارز ضمن مختلف منافسات الدوري، بما في ذلك كأس أوروبا، من خلال اللوحات الإعلانية داخل الملاعب، والبث المباشر، وعلى قمصان جميع الأندية المشاركة في الدوري. وستتبادل شعارات "حياكم في أبوظبي" والاتحاد للطيران الظهور على قمصان الفرق على مدى الأربع سنوات المقبلة، لضمان حضور إعلامي متكافئ لكلا الشريكين.

وتمتد الشراكة أيضاً إلى المجال الرقمي،حيث سيتم دمج شعاري "حياكم في أبوظبي" و "الاتحاد للطيران" بشكل بارز ضمن مختلف المنصات الرقمية التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة، إلى جانب إنتاج محتوى حصري مشترك يُبرز هوية الشريكين وقيمهما. كما سيستمتع المشجعون بقائمة غنية من الأنشطة والتجارب المُلهمة لإثراء تفاعلهم، وتوسيع نطاق انتشار البطولة دولياً، وتقريب الجمهور من عالم كرة السلة.

وقال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تُشكل هذه الشراكة مع الدوري الأوروبي لكرة السلة والاتحاد للطيران خطوة استراتيجية مُهمة تُعزز حضور أبوظبي على الخريطة العالمية، وتُرسخ مكانتها كمركز نابض بالحياة لجمهور كرة السلة حول العالم. ويتجاوز تأثير الرياضة نطاق الملاعب، حيث تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الحركة السياحية واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية للفعاليات الكبرى. وتشكل هذه الشراكة إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجيتنا السياحية 2030، لما لها من دور محوري في زيادة أعداد زوارنا، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مُفضلة للسياحة والثقافة والرياضة".

من جانبه، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تمثل اليوروليج قمة كرة السلة الأوروبية، ونحن متحمسون لدعم هذا الحدث الرياضي الاستثنائي إ جانب شريكنا الاستراتيجي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط أبوظبي بالعالم، ويتيح لنا هذا التعاون الوصول إلى جماهير جديدة تشاركنا قناعتنا بأن أروع التجارب تتحقق عندما نعبر الحدود ونكتشف آفاقًا جديدة.

وقال باوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج": "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة التي تجسد طموحاتنا لتطوير كرة السلة وتوطيد الروابط العالمية من خلال الرياضة. ونسعى بالتعاون مع "حياكم في أبوظبي" والاتحاد للطيران إلى تقديم تجارب لا تُنسى لمشجعينا، بالتزامن مع تعزيز الحضور الدولي للدوري".

ويتوسع الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج" في موسم 2025/2026 ليضم 20 فريقاً، مرحباً بأندية جديدة من بينها نادي دبي لكرة السلة. وتنطلق منافسات الموسم في 30 سبتمبر 2025، فيما تُقام مباريات المربع الذهبي والنهائي الحاسمة من 22 – 24 مايو 2026 في أثينا في اليونان.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae.

لمحة حول الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

