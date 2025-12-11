أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تحديث الإجراءات التنظيمية لنشاط "بيوت العطلات" في الإمارة، لتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة لأصحاب الوحدات ومشغليها والشركاء في القطاع.

وتشمل التحسينات الجديدة تقليل مدة الحصول على الموافقات، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتزويد المستخدمين بمنصة رقمية متطورة ومرنة، وذلك دعماً لمسيرة التحوّل الرقمي في الدائرة. وتُسهم المنصة في تعزيز الامتثال التنظيمي، والتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة إلى جانب الارتقاء بكفاءة إدارة إيرادات "بيوت العطلات".

وقال سعادة حمد محمد السويدان، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تشهد أنشطة "بيوت العطلات" نمواً متواصلاً، بالاعتماد على منظومة متكاملة تضمن أرقى مستويات الشفافية والكفاءة التنظيمية، وتوفر بيئة تشغيلية أكثر سهولة ومرونة، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً سياحيةً عالميةً رائدةً. وتعكس هذه التطويرات التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي، ودعم أنشطة "بيوت العطلات"، وتنويع خيارات الإقامة المُتاحة لزوّارنا، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030".

ويُسهم نظام "بيوت العطلات" في تعزيز مستويات الجودة والسلامة وفق أعلى المعايير التشغيلية والمتطلبات التنظيمية من خلال توفير أدوات أكثر فاعلية للمتابعة والتفتيش ومراقبة الامتثال. وصُمّم النظام ليتوافق بالكامل مع سياسات حماية البيانات المعتمدة، بما يضمن إدارة المعلومات الحساسة ومعالجتها وتخزينها بطريقة آمنة وموثوقة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للتطويرات التي أدخلتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على نظام "بيوت العطلات" في عام 2024، حيث تعاونت حينها مع الجهات الحكومية المعنية لربط منصة الترخيص بكلٍّ من دائرة البلديات والنقل ونظام التفتيش الذاتي، مما ساعد على تقليص مدة إصدار التراخيص إلى أقل من ست ساعات فقط.

-انتهى-

#بياناتحكومية