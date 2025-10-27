عجمان، الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية عالمية واعدة، تنطلق اليوم الجولة الترويجية التي تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان إلى عدد من دول أوروبا الشرقية، برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز الحضور الدولي للإمارة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون السياحي.

وتشمل الجولة ثلاث محطات رئيسية تبدأ في وارسو، بولندا، تليها بودابست، المجر، وتختتم في براغ، جمهورية التشيك. وسيجتمع وفد الدائرة خلال الجولة مع نخبة من ممثلي القطاع السياحي، ووكلاء السفر، والجهات الفاعلة في الأسواق الأوروبية، لبحث فرص التعاون وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، واستعراض أبرز مقومات عجمان السياحية والاستثمارية.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن الجولة تأتي في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الواعدة، إذ قال: "تمثل هذه الجولة محطة مهمة في مسارنا نحو توسيع قاعدة الشركاء الدوليين وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق الأوروبية الناشئة. نحن نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى إبراز عجمان كوجهة سياحية رائدة تقدم مزيجًا متوازنًا من الأصالة الإماراتية والتطور الحضاري، وتوفر تجارب نوعية تلبي تطلعات المسافرين المعاصرين"

وأضاف سعادته: "نعمل على ترسيخ حضور الإمارة في خارطة السياحة الإقليمية والدولية عبر مبادرات مدروسة تُسهم في تنويع الأسواق المصدّرة للسياح، وتعزيز مكانة عجمان كمركز جاذب للاستثمار السياحي والخدمات الفندقية المتميزة. ونثق أن هذه الجولة ستكون خطوة متقدمة نحو بناء شراكات استراتيجية تدعم أهدافنا في تحقيق تنمية سياحية مستدامة تعكس مكانة عجمان ضمن منظومة السياحة الوطنية".

وفي هذا الصدد، تولي أسواق أوروبا الشرقية اهتمامًا متزايدًا بالوجهات السياحية في دولة الإمارات، الغنية بتنوع تجاربها الثقافية والترفيهية. وتسعى دائرة التنمية السياحية بعجمان من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بالإمارة كمقصد سياحي متميز، يجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والعناصر العصرية الحديثة، بما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من الزوار من هذه المنطقة، ويضمن استدامة ازدهار قطاعي السياحة والاقتصاد الوطنيين.

وتأتي هذه الجولة في وقت تشهد فيه عجمان إقبالًا واسعًا وملحوظًا من دول أوروبا الشرقية، تُرجم بارتفاع معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الطلب على الغرف، مع زيادة واضحة في عدد الليالي المحجوزة، ما يشكل قفزة نوعية مقارنة بالعامين 2023 و2024.

كما تهدف الجولة إلى استكشاف فرص الشراكة مع كبرى الشركات السياحية في بولندا والمجر والتشيك، وتبادل الخبرات في مجالات التسويق والترويج السياحي، بما ينسجم مع رؤية الدائرة الهادفة إلى دعم التنمية السياحية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المحلي.

