بالتعاون مع "مدن العقارية"

أبوظبي : أعلنت دائرة البلديات والنقل اليوم عن افتتاح مبنى سوق السمك الجديد في منطقة ميناء زايد في مدينة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة "مدن" العقارية، الشركة المطورة للمشروع، ليشكل وجهة مميزة تضاف إلى المحفظة المميزة للأسواق والمعالم الشهيرة في إمارة أبوظبي.

ويحرص المشروع على توفير أفضل معايير المتبعة عالمياً في تطوير الأسواق المجتمعية، واعتماد أفضل الخدمات والتسهيلات لأصحاب المحلات، ليقدم تجربة فريدة للمتسوقين تجمع في تفاصيل تصميمها الطابع التراثي الأصيل لمهنة صيد الأسماك في إمارة أبوظبي، والحفاظ على التاريخ العريق لسوق السمك الذي يعود إلى أكثر من أربعين عاماً.

ويوفر موقع سوق السمك الجديد مجموعة من المساحات التجارية والخدمات التي تتضمن 8 مطاعم، و44 محطة تنظيف أسماك، بالإضافة إلى سوبرماركت متنوع الخدمات، و104 مساحة (بسطة) مخصصة للأسمال الطازجة، و8 مساحات للأسماك المجففة، إلى جانب 4 مساحات مخصصة للخضار والفواكه الطازجة وثلاث أكشاك تجارية.

وأشار سعادة الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إلى أن الموقع الجديد يعكس الإرث العريق لمهنة صيد وتجارة الأسماك في إمارة أبوظبي والذي عُرف على مستوى الإقليم تاريخياً، وأضاف: "تراعي دائرة البلديات والنقل ضمن استراتيجيتها لتطوير الإمارة الحفاظ على الملامح الثقافية والأصالة للمظهر العام، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا شك بأن الموقع الجديد لسوق السمك سيشكل وجهة مميزة لسكان وضيوف الإمارة وسيساهم في نفس الوقت بالنمو المستدام للأعمال التجارية المرتبطة بهذه المهنة العريقة".

وأكد أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مُدن العقارية، بأن عملية تطوير منطقة ميناء زايد تتم على قدم وساق ضمن الإطار الزمني المحدد لها، وأضاف: "تركز "مدن" العقارية ضمن استراتيجيتها على استخدام أحدث التقنيات المعمارية كافة المشاريع، والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة التي تعتمدها حكومة أبوظبي، وتعمل فرق العمل في "مدن" على توفير المزيد من التجارب العصرية المصمّمة خصيصاً لتحقيق رفاهية سكان وضيوف إمارة ابوظبي وبما يعزز مكانتها كأفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة".

ويأتي تجديد الأسواق والمناطق التجارية ضمن أعمال مشروع «إعادة تطوير رصيف ميناء زايد»، والذي يأتي تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي للتنمية العمرانية المستدامة للإمارة، وتتضمن خطط المشروع إجراء تجديد شامل للأسواق القائمة في منطقة الميناء، وإضافة أسواق موسمية جديدة، إلى جانب إعادة تطوير ميناء الصيادين في ميناء زايد، للارتقاء بمكانته كواحد من أبرز معالم أبوظبي، ويتألف المشروع من سوق السمك، وسوق النباتات، وسوق الفواكه والخضراوات، وسوق اللحوم، وسوق السجاد، وسوق التمور، وسوق الجملة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تم إنشاء دائرة البلديات والنقل بموجب القانون رقم 30 لعام 2019، وتتمثل أولوياتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المستلهمة من إرث ورؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تبني التقدم على أساس علمي، ووضع الخطط الاستراتيجية في متابعة التنمية بما يتماشى مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية والمجتمعات.

تجسد الدائرة قيم الحوكمة الرشيدة، مدفوعة باحتياجات المجتمع الذي تعمل لأجله، وتعمل بشغف لتحقيق أهدافها. وتركز الدائرة على إيجاد أكثر الوسائل فعالية في توفير الخدمات البلدية الأساسية مع اعتماد أعلى المعايير العالمية والتقنيات الحديثة لضمات سرعة التجاوب في بلديات الإمارة الثلاث، وتدعم الدائرة المكانة الريادية لأبوظبي عالمياً كحكومة رائدة في التخطيط الحضري وإدارة قطاع النقل القائمين على الابتكار، وذلك كجزء من جهود حكومة أبوظبي والتزامها بالعمل المستمر والحفاظ على أعلى المعايير لصالح جميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وباعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم النمو والتطور العمراني والبنية التحتية، وقطاع النقل في إمارة أبوظبي، تقوم الدائرة بتوجيه وتنظيم ومراقبة كافة الأنشطة في هذه القطاعات. كما تعمل من منطلق خبرتها على تطوير العمل في قطاع البلديات والإشراف عليها وإدارتها لتوفير خدمات شاملة بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. كما تضمن الدائرة أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري للإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في الإمارات، بهدف تمكين موقع العاصمة كنقطة مركزية عالمية تصل شبكات النقل البري، والبحري، والجوي بين الشرق والغرب.

تعتمد الدائرة في تطلعاتها وأهدافها على أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف، وذلك من أجل الحفاظ على التميز في تقديم الخدمات، وضمان الازدهار للأجيال القادمة، بما يسمح لكل من يعيش في أبوظبي بالوصول إلى إمكاناتهم الكاملة والمشاركة في بناء المستقبل.

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نبذة عن شركة "مُدن"

تأسست شركة "مُدن العقارية" في يناير 2018، بصفتها شركة تطوير عقاري مُكلّفة من حكومة أبوظبي، لتطوير وجهات ترفيهية ورياضية متجدّدة بما ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي المستقبلية، لتدعم من خلالها مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة، وتواكب نجاحاتها المقبلة. وتهدف "مُدن" من خلال تطوير المُجتمعات والمشاريع الإستراتيجية المتعددة الاستخدامات، إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة لمواطني أبوظبي والمقيمين والزوار.

نبذة عن مشروع إعادة تطوير رصيف ميناء زايد

يمتد مشروع إعادة تطوير رصيف ميناء زايد على مساحة قدرها ثلاثة ملايين متر مربع، ويأتي المشروع تماشيا مع رؤية حكومة أبوظبي في التنمية العمرانية لللإمارة، وتنضوي خطة إعادة التطوير على تجديد شامل للأسواق القائمة وإضافة أسواق موسمية جديدة، وتطوير ميناء الصيادين، وإنشاء واجهة بحرية حيوية تستقطب السكان والزوار على حد سواء. سيؤمّن مشروع تطوير منطقة ميناء زايد أفقاً حضريّاً جديداً لأبوظبي، مع مراعاة الحفاظ على هويتها الوطنية وتراثها. كما سيسهم في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لسكان العاصمة وزوارها على حد سواء.

ويقع ميناء زايد في الطرف الشمالي الشرقي لإمارة أبوظبي ويشغل مساحة 5.3 كيلومتر، تضم 21 رصيفاً بطول 4,375 متراً، ويضم الميناء مخازن ومرافق تخزين مبردة تمتد على مساحة تربو على 143 ألف متر مربع.

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