يدعو تحالف الإمارات للعمل المناخي الأطراف غير الحكومية المؤثرة للانضمام إليه وتكثيف جهودهم في مجال تخفيف الانبعاثات الكربونية بما يتلاءم مع اتفاقية باريس للمناخ، وهي معاهدة دولية بشأن تغير المناخ اعتمدتها 196 دولة قبل سبع سنوات في مؤتمر الأمم المتحدة الواحد والعشرين لتغير المناخ في فرنسا.

سيساهم التحالف في التأكيد على التزام دولة الإمارات باستراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي 2050، والتحضير الفعال لاستضافتها لدورة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) العام المقبل.

سيدعم التحالف الشركات التي شاركت في "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك من خلال بناء قدراتهم ورفع مستوى وعيهم وتقديم الأدوات اللازمة لتنفيذ وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة عن إطلاق ائتلاف "تحالف الإمارات للعمل المناخي"، الذي يتألف من الأطراف المؤثرة غير الحكومية، ويهدف إلى تسليط الضوء على مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي وتشجيع العمل الجماعي بما يتماشى مع الأبحاث العلمية واتفاقية باريس للمناخ؛ وهي معاهدة دولية تدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات مناخية منسقة للحد من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون والتصدي للاحتباس الحراري والعمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

يهدف التحالف إلى دعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، وذلك أثناء التحضيرات الفعالة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين (كوب 28) بمزيد من التركيز على مشاريع وأنشطة ما بعد المؤتمر لضمان تحقيق التأثير الفعال المطلوب.

علقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة البيئة والتغير المناخي قائلة: "يسعدنا رؤية الدعم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية مثل جمعية الإمارات للطبيعة لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة، وخاصة مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، تبارك الوزارة وتؤيد إطلاق هذا التحالف، وتشجع الجهات غير الحكومية المؤثرة في الدولة على الانضمام إليه. فمن خلال التعاون الفعال بين القطاعات الثلاثة الرئيسية؛ العام والخاص والأوساط الأكاديمية، سيمكننا التخفيف والتكيف مع التحدي العالمي لتغير المناخ". كما سيعمل التحالف على توجيه شركات القطاع الخاص التي وقّعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" الذي أصدرته وزارة البيئة والتغير المناخي ومساعدتهم في تنفيذ تعهداتهم.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "نطمح إلى أن يكون تحالف الإمارات للعمل المناخي هو الجهة غير الحكومية المؤثرة وأن يصبح التحالف هو المشروع الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتعزيز تأثير الأطراف الهامة، من خلال دعم وتنفيذ استراتيجيات عملية ملموسة للتكيف والتخفيف، استراتيجيات تؤدي بالفعل إلى التخفيف من آثار تغير المناخ وتسهم في الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية".

تشمل أهداف التحالف على بناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف واضحة للحياد المناخي وتنشيط العمل بإعلان مراكش للعمل المناخي العالمي، وأيضا إشراك وتعاون الجهات المؤثرة الحكومية وغير الحكومية. سيقدم التحالف الخبرات والرؤى المختلفة، وسيقوم ببحث العوائق، ليقترح الحلول المناسبة لها من وجهة نظر الجهات المؤثرة غير الحكومية، لوضع أهداف قابلة للتحقيق وقائمة على الأبحاث العلمية. والتي سيتم اقتراحها فيما بعد على الجهات الحكومية المعنية ليتم دمجها في السياسات المطبقة.

بدوره أضاف عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، أول مانح مؤسس للتحالف: "نحن ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني في عملياتنا وسلسلة توريداتنا بحلول عام 2030 ونحن نعمل مع شركائنا لمعالجة إزالة الكربون وتحديد هدف صافي الصفر الكربوني بما يتماشى مع الأبحاث العلمية في هذا الصدد. وبصفتنا أول مانح مؤسس لتحالف الإمارات للعمل المناخي، نتطلع إلى أن يصبح هذا المشروع عامل تمكين لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الحياد الكربوني ونحن على استعداد لدعم عملائنا في مسيرة التحول في أعمالهم الى الحياد الكربوني عبر تسخير خبراتنا الدولية في هذا المجال".

تحالف الإمارات للعمل المناخي أطلق خلال قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين (كوب 27) بالتعاون مع التحالفات العالمية للعمل المناخي (ACAs)، التي ينسقها الصندوق العالمي للطبيعة، ومشروع الكشف عن الكربون (CDP)، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومجموعة القيادة المناخية C40 Cities وغيرها، تتمثل مهمة التحالف في إشراك الجهات المؤثرة المحلية والجهات غير الحكومية (SNSAs) التي تنتمي إلى قطاعات مختلفة مثل التمويل والنقل والعقارات والغذاء والشركات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء شبكة عالمية من التحالفات المحلية متعددة القطاعات والملتزمة بدعم تحقيق وتعزيز الأهداف المناخية لبلادهم.

قال مانويل بولغار فيدال، رئيس استراتيجيات المناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة، "في الوقت الحالي هناك 9 تحالفات عالمية في أستراليا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي واليابان والمكسيك وجنوب إفريقيا وفيتنام والولايات المتحدة. سيصبح تحالف الإمارات للعمل المناخي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن على يقين من أنه سيحقق تأثيره الواعد في مجال التعاون بين الجهات غير الحكومية المؤثرة المحلية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بما يتماشى مع النظريات العلمية. يؤكد إطلاق هذا التحالف على استعداد مختلف الجهات المؤثرة لقيادة الجهود العالمية، واتخاذ إجراءات ملموسة على المستوى الوطني، وبالتحديد في البلد الذي سيستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم".

من جهة أخرى، سيتعاون تحالف الإمارات للعمل المناخي مع الجهات والمنظمات التي يمكنها العمل على تعزيز القدرات الفنية للأعضاء للوصول لهدف الحياد الكربوني. ونذكر تحديداً؛ مجموعة بوسطن الاستشارية، التي ستدعم التحالف بصفتها شريك استراتيجي لجمعية الإمارات للطبيعة لتضفي الكثير من خبرتها العميقة وتجربتها في دفع العمل المناخي عبر القطاعات على مستوى العالم وداخل الإمارات العربية المتحدة. وأضاف سيمون بريكيبيك، رئيس قسم المناخ والاستدامة للشرق الأوسط، في مجموعة بوسطن الاستشارية: "أثبت عملنا في مجال العمل المناخي على مستوى العالم أن التعاون الفعال بين الأطراف المؤثرة لا يزال دافعًا رَئِيسِيًّا لتسريع الحركة الفعلية والتغيير في الجهود المبذولة بشأن العمل المناخي. يسعدنا العمل مع جمعية الإمارات للطبيعة في تسريع وتقدم العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

بالإضافة لذلك سيعمل التحالف مع منظمات المجتمع المدني مثل مجلس أعمال الطاقة النظيفة (CEBC MENA) لتعزيز الحوار البناء والعمل الجماعي وتقدم الجهود العامة نحو تحقيق طموح الحياد المناخي.

تخلل الإعلان عن إطلاق تحالف الإمارات للعمل المناخي توقيع عدد من الجهات غير الحكومية المؤثرة مثل مجموعة السركال، مجموعة أپاريل، بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، سراج باور، طلبات، ويونيليڤر الخليج، وموافقتهم على المبادئ الطموحة للتحالف. كما سيعمل التحالف في الأشهر القادمة على تقوية وزيادة عدد الأعضاء والشركاء والشروع أيضا في تقديم برامجه وأدواته للمانحين والأعضاء.

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حول جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

تعد جمعية الإمارات للطبيعة منظمة غير ربحية تأسست للحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء مستقبل يزدهر فيه الناس والطبيعة معاً تأسست المنظمة في عام 2001 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، كإرث من رؤية المغفور له الشيخ زايد. مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدى عقدين من الزمن، كانت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة شريكًا بارزًا ونشطًا في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة إحدى أكبر منظمات الحفظ المستقلة وأكثرها احترامًا في العالم. بصفتنا مؤسسة بحثية محلية في مجال الحفاظ على البيئة ورواد في برنامج قادة التغيير أول منصة عضوية رقمية للبيئة على الإطلاق - نقوم بتمكين المجتمع المدني، الهيئات الحكومية والشركات وحشدهم لدعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإحداث تأثير تحولي على نطاق واسع لصالح الناس والكوكب على حدٍ سواء.

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