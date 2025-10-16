دبي: في خطوة نوعية تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الآمنة، كشفت جمارك دبي عن "منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي" ضمن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، وتهدف المنظومة الجديدة إلى حماية المجتمع والبيئة والكوادر الجمركية من مخاطر المواد المشعة والنووية، وضمان مطابقة جميع الشحنات للوائح الدولية، ومكافحة أي

أنشطة غير قانونية مرتبطة بنقل أو تهريب هذه المواد، ما يشكل إنجازاً نوعياً يضاف إلى سلسلة مبادرات جمارك دبي في مجال أمن وسلامة المجتمع، ويجسد استراتيجية الدائرة المستمرة بالتطوير والابتكار والجاهزية، في سبيل تعزيز بيئة تجارية آمنة ومحمية تواكب الطموحات الوطنية وتدعم الاستدامة.

وأكدت جمارك دبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها بتعزيز الرقابة النووية والسلامة الإشعاعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة ومتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم إعداد خطة شاملة تضم إجراءات استباقية ومقاييس فنية دقيقة لرصد ومراقبة كافة المرافق والشحنات ووقاية العاملين بها بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقال سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي: "نفخر اليوم بإطلاق منظومة متكاملة للوقاية والرصد الإشعاعي اللحظي والمبكر و التي تعد من المشاريع الاستراتيجية الفريدة في دعم أمن الوطن وسلامة المجتمع ، إنها ثمرة جهود مشتركة على مدار عامين بين كوادرنا الفنية بجميع الإدارات المعنية والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي لتعكس تطلعات الحكومة الرشيدة في مجال الامن والسلامة النووية والاشعاعية، لتقديم بذلك نموذج لمنظومة تنبأ ووقاية ورصد متطورة يتم ادارتها من مركز القيادة والسيطرة بجمارك دبي والتي تتماشى مع المعايير و الضوابط المحلية و الدولية ، و من خلال هذه المنظومة، نعزز دورنا كشريك رئيسي في منظومة خط الدفاع الأول لمواجهة أي تحديات محتملة، مرتبطة بالمواد والمصادر المشعة وتعد منظومة الرصد البحري للوسائل والمرافق البحرية أحد أهم مخرجات هذه المنظومة وتلعب دوراً محورياً لتعزيز مبدأ المنظومة المتكاملة والشاملة، كما تمثل عنصراً رئيسياً لإدارة أمن وسلامة المرافق والعمليات البحرية والتي تعد عصب التجارة بإمارة دبي".

"نحن مستمرون في تطوير هذه المنظومة انطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة حماية مقدرات الدولة وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.”

وأكد راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن المنظومة جاءت استجابة للتطور المتسارع في حركة التجارة في دبي وتنوع مصادر الشحنات الواردة، حيث تم تصميمها لتعمل بانسيابية ضمن بيئة جمركية نشطة، وتدار وفق ضوابط وإجراءات تقنية تسهم في مراقبة دقيقة لمستوى الإشعاع بجميع المرافق الجمركية والشحنات الواردة والعابرة (الترانزيت).

وأضاف لقد حرصت جمارك دبي على تدريب كوادرها وفق أعلى المقاييس العالمية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لضمان إدارة المنظومة باحترافية وكفاءة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بجميع المنافذ " جمارك دبي مستمرة في تطوير هذه المنظومة ايمانا منا بضرورة حماية المقدرات وتعزيز منظومة الامن والسلامة بالدولة.

من جانبه أوضح إبراهيم ناصر بوحامر مدير إدارة الشؤون الإدارية والمكلف بمشروع تطوير هذه المنظومة بجمارك دبي ان تطور هذه المنظومة بدأ من العام 2023 وبناء على توجيهات القيادة العليا ، انتقلت جمارك دبي من مرحلة الوقاية الشخصية الى منظومة متطورة معززة بالذكاء الاصطناعي تدار من مركز القيادة السيطرة وتنكون هذه المنظومة من اربع مستويات الوقاية المجتمعية ، الرصد الاستباقي وللحظي، متابعة مستوى الاشعاع في البيئة المحيطة والمسطحات المائية وإدارة مرافق تخزين المواد والمصادر النووية والاشعاعية لغرض الاتلاف او التخزين المؤقت. تم تزويد هذه المستويات باجهزة وتقنيات استشعار ومسح متقدمة متنقلة وثابتة تضمن تحقيق اعلى مستوى للأمن والسلامة النووية وضمان الاستخدام الأمن والمستدام لأجهزة المسح الاشعاعي بالمرافق الجمركية. مشيراً أن جمارك دبي تواصل تنفيذ خطة استراتيجية استباقية ومرنه ستساهم في تعزيز مفهوم الوقاية والرصد الاشعاعي على المستوى المحلي والإقليمي خلال السنوات القادمة.

-انتهى-

#بياناتحكومية