عبدالله بوسناد: المركز ركيزة استراتيجية لتعزيز جاهزية دبي لمستقبل التجارة العالمية

الإمارات العربية المتحدة، دبي – في خطوة استراتيجية تجسد رؤية دبي الطموحة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة وسلاسل الإمداد، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق مركز التميز للجمارك ولوجستيات التجارة بالتعاون مع جامعة دبي، ليكون مركز معرفي وبحثي متقدم يسهم في تطوير منظومة جمركية ولوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً، ويعزز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ موقعها ضمن أهم المدن الاقتصادية والتجارية في العالم.

ويمثل المركز خطوة نوعية في مسيرة جمارك دبي نحو توظيف المعرفة والبحث العلمي والابتكار لصناعة حلول عملية تدعم تسريع حركة التجارة، وتعزز مرونة سلاسل الإمداد، وترتقي بتنافسية الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية.

بحوث تطويرية بمعايير عالمية

يهدف المركز إلى الارتقاء بمعايير العمل الجمركي ولوجستيات التجارة من خلال تطوير السياسات والإجراءات، وإجراء تقييمات منهجية قائمة على الأدلة، وتنفيذ بحوث تطبيقية ودراسات مقارنة دولية تسهم في تحسين العمليات وتعزيز رحلة المتعامل.

كما سيركز على تطوير أداء لوجستيات التجارة، ورفع مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز أنظمة الجمارك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع أطر ومنهجيات منظمة الجمارك العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

مركز استراتيجي للشراكات الأكاديمية العالمية

يمثل المركز محوراً متقدماً لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات حوكمة الجمارك واللوجستيات، حيث ستعمل جمارك دبي بالتعاون مع جامعة دبي على بناء شبكة من الشراكات مع نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية لتطوير حلول وسياسات تستجيب للتحديات الناشئة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وأمن سلاسل الإمداد، واللوجستيات المستدامة.

وتضم قائمة الشركاء الأكاديميين مؤسسات عالمية مرموقة، من بينها (جامعة كوهني للوجستيات، جامعة أديلايد، إنفنيت-سَم موديلينغ، جامعة ولاية ميشيغان، كلية هنلي للأعمال).

نحو مركز إقليمي ودولي للمعرفة والابتكار

تسعى جمارك دبي إلى تطوير المركز تدريجياً ليصبح مرجعاً إقليمياً ودولياً للمعرفة والابتكار في مجالات الجمارك ولوجستيات التجارة، يجمع بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، ويقود تطوير أنظمة التجارة الرقمية المستقبلية.

كما سيعمل المركز على تحفيز الأفكار الجديدة، وتمكين المواهب الشابة، واستقطاب الابتكارات من داخل الدائرة وخارجها، بما يعزز ثقافة الابتكار المؤسسي، ويدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع الجمركي واللوجستي.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: "يمثل تأسيس مركز التميز للجمارك ولوجستيات التجارة خطوة استراتيجية تعكس التزام جمارك دبي بتعزيز ريادة دبي في منظومة التجارة العالمية، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير منظومة جمركية ولوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً.

وأضاف سعادته: يشكل المركز نموذجاً متقدماً لتبادل المعرفة والخبرات عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، بما يسهم في بناء قدرات بحثية وتطويرية مستدامة، والارتقاء بمعايير العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وأطر منظمة الجمارك العالمية.

وأكد سعادته أن المركز سيسهم في تطوير السياسات والإجراءات وتقييمها وفق منهجيات علمية قائمة على الأدلة، بما يدعم تسريع حركة التجارة وتعزيز تنافسية دبي كبوابة عالمية للتجارة، مشيراً إلى أن المركز يمثل ركيزة محورية ضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي، ودعامة أساسية لتعزيز جاهزية الإمارة لمواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية.

وأوضح سعادة مدير عام جمارك دبي أن المركز سيؤدي دوراً محورياً في تحفيز الأفكار الجديدة، وتمكين المواهب الشابة، واستقطاب الابتكارات من الموظفين والمجتمع الأكاديمي، بما يعزز ثقافة الابتكار ويرسخ مكانة جمارك دبي كمؤسسة رائدة في استشراف المستقبل وصناعة الحلول التي تدعم استدامة التجارة العالمية.

عيسى البستكي: شراكة توحد المعرفة بالتطبيق لصناعة حلول عالمية

من جانبه، قال سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي:

"يمثل مركز التميز جسراً استراتيجياً يربط بين المعرفة الأكاديمية وصناعة السياسات والممارسات التشغيلية. ومن خلال الجمع بين الريادة العالمية لجمارك دبي في تسهيل التجارة والخبرات الأكاديمية الدولية لجامعة دبي، نهدف إلى إنتاج بحوث مؤثرة ورؤى استراتيجية وحلول مبتكرة تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية وحوكمة الجمارك وأنظمة الخدمات اللوجستية المتكاملة

وأضاف: "تعكس هذه الشراكة طموح دبي لقيادة تطوير منظومات تجارية أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، مدعومة بالمعرفة والتقنيات الرقمية على المستوى العالمي".

هاكاثون ابتكاري لاستشراف مستقبل القطاع اللوجستي

ويُقام على هامش إطلاق المركز هاكاثون ابتكاري متخصص بالشراكة مع جامعة دبي، بمشاركة 33 فريقاً و110 طالباً يضم كل فريق من ثلاثة إلى أربعة أعضاء، في مبادرة تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بالتجارة والخدمات الجمركية واللوجستية.

ويتضمن الهاكاثون مرحلتين رئيسيتين، تشمل الأولى جلسات تطوير وعصف ذهني وعروضاً أولية أمام لجان التحكيم، فيما تتأهل أفضل الفرق إلى المرحلة النهائية لعرض حلولها المطورة أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في جمارك دبي.

وتتناول المشاريع المشاركة عدداً من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستدامة التجارة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشفافية التجارية باستخدام التقنيات الذكية، وتنمية المهارات والكفاءات المستقبلية في القطاع اللوجستي.

وسيتم تقييم المشاركات وفق معايير تشمل مستوى الابتكار، وجودة العرض، ووضوح الفكرة، وقابلية التنفيذ، والأثر المتوقع، ومدى ارتباط الحلول بالتحديات المطروحة، بما يعكس التزام جمارك دبي بترسيخ ثقافة الابتكار واستقطاب الأفكار القادرة على صناعة مستقبل التجارة العالمية.

