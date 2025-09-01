أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية تعاون استراتيجية بهدف تطوير القدرات الوطنية لدى الكوادر الإماراتية في الوزارة، عبر برامج مهنية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الذكية والتعلم المرن، بما يعزز التنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية.

وتأتي المذكرة تأكيداً على التزام الطرفين بدعم مسارات التنمية المستدامة وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود المستقبل الصناعي للدولة، حيث تركز على دعم المسار المهني لموظفي الوزارة بإتاحة فرص الالتحاق ببرامج الجامعة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج للتعلم مدى الحياة في مجالات القيادة الاستشرافية للمستقبل، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتطوير القيادات النسائية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتور راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات، وذلك في مقر الوزارة بدبي، بحضور عدد من القيادات لدى الجانبين، ضمن جهود الوزارة والجامعة لتوطيد الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، بما يسهم في تمكين المواهب الوطنية ويدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار.

من جهته أكد سعادة الدكتور راشد النعيمي، التزام الوزارة بتعزيز التنافسية الصناعية الإماراتية من خلال مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية مثل "اصنع في الإمارات" وبرنامجي المحتوى الوطني والتحول التكنولوجي في الصناعة، بما يعزز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات والشراكات والفرص والتنافسية الدولية.

وأضاف: "تركز الوزارة على تمكين المواهب والكفاءات الوطنية لقيادة التحول الصناعي، وتدعم مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، جهود تمكين كوادر الوزارة، بتقديم برامج مهنية مبتكرة، بما يعزز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ونشكر الجامعة على تعاونها الاستراتيجي، بتوفير هذه المنصة التي تجمع بين التعليم الذكي، والبرامج المهنية، والتطبيقات الصناعية المتقدمة.

وأكد الدكتور فهد السعدي أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الجانبين على بناء قدرات وطنية متقدمة، لا سيما في القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف قائلاً: "في جامعة حمدان بن محمد الذكية، نؤمن أن التعليم الذكي يتجاوز المفهوم التقليدي للجامعة ليصبح قوة دافعة وشريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً. وانطلاقاً من ريادتنا في التعلم الذكي والتعليم المخصص، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز البحث والابتكار في مجالات الأعمال، والصحة، والتعليم الإلكتروني، والاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يرسّخ ثقافة التعلم مدى الحياة ويدعم مسارات التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية لدولتنا، تحت الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة".

وحضر توقيع الاتفاقية وفد رفيع المستوى من الجامعة ضمَّ الأستاذ علي اللنجاوي، مدير إدارة تطوير الأعمال، والأستاذة نادية الشايع، رئيس قسم حسابات العملاء.

وتلتزم جامعة حمدان بن محمد الذكية بتوفير تجربة تعليمية رقمية متكاملة عبر "الحرم الجامعي الذكي"، ودعم البرامج بأحدث التقنيات التعليمية التفاعلية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة.

