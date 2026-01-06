الدوحة، قطر: أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق ثلاثة برامج أكاديمية جديدة لفصل الخريف 2026، وهي ماجستير العلوم في القبالة، وماجستير تنفيذي في الإدارة الصحية، ودبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطريّة، وقد تم تطويرها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية، مع التركيز على التعلم العملي، والبحث التطبيقي، والتدريب المهني المتقدم.

وتأتي هذه البرامج نتيجة لتعاون استراتيجي مع شركاء محليين ودوليين بارزين، وسيتم فتح باب القبول لها في يناير 2026 للعام الأكاديمي 2026–2027 عبر موقع الجامعة .udst.edu.qa

سيكون البرنامج التالي متاحاً في كليّة الأعمال:

الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية

صُمم هذا البرنامج لتعزيز القدرات القيادية في نظام الرعاية الصحية في قطر، ويُعدّ المهنيين الناشئين والمخضرمين لقيادة التميز التشغيلي في القطاع الصحي. يركز البرنامج على تحقيق تأثير مباشر من خلال تطوير قادة قادرين على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الأداء المالي، ودفع التحول الرقمي لتقديم نتائج ملموسة للمرضى ومقدمي الخدمة والجهات الممولة. ويتميز البرنامج بالجانب التطبيقي ويرتكز على مشاريع واقعية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لتعزيز خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة. كما يُجهز الخريجين لقيادة التغيير وإدارة المؤسسات ورفع الأداء، ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرات الإداريين في مجال الصحّة في قطر.

أمّا في كليّة العلوم الصحية فستتوفر البرامج الجديدة التالية:

ماجستير العلوم في القبالة

يُعدّ هذا البرنامج الأوّل من نوعه في قطر، ويقدّم مسارًا متقدمًا للممرضات المسجلات الراغبات في الانتقال إلى ممارسة القبالة المهنية. البرنامج قائم على الكفاءات ويركز على التطبيق العملي، ويشتمل على تدريب سريري متقدم ومحاكاة عالية الجودة لبناء الخبرة في رعاية الأمومة، والرضع، ورعاية الأسرة. تم تطوير البرنامج بالتعاون مع شركاء بارزين في القطاع الصحي ووفق أفضل المعايير الدولية، ليستجيب بشكل مباشر لحاجة قطر المتزايدة إلى قابلات ماهرات. ويُجهز الخريجات لقيادة الابتكار، وتعزيز جودة الرعاية، وتطوير صحة المرأة عبر نظام الرعاية الصحية الوطني.

دبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطريّة

يهدف هذا الدبلوم التطبيقي الذي يمتد لعامين إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال صحة الحيوان، ويقدم تدريبًا شاملاً في رعاية الحيوانات، والوقاية من الأمراض، والتشخيص، وإدارة الثروة الحيوانية. تم تطوير البرنامج استجابة للأولويات الوطنية التي حددتها وزارة البلدية، كما يزوّد البرنامج الخريجين بالمهارات التطبيقيّة والتقنية اللازمة لدعم الخدمات البيطرية وحماية الصحة العامة، مساهماً بشكل مباشر في تحقيق أهداف مبادرة الصحة الواحدة في قطر وتعزيز القدرات الوطنية الطويلة الأمد في هذا المجال.

وفي هذا الإطار علق الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: " يعكس توسيع نطاق برامجنا الأكاديمية دور الجامعة في تطوير المهارات للمستقبل وتحويل الأولويات الوطنية إلى مسارات تعليمية ذات تأثير بارز. ومن خلال التركيز على تطوير القيادات وتعزيز مهاراتهم في التخصّصات المطروحة فإننا نستثمر في مجالات تحمل أهمية استراتيجية بارزة للدولة وتحقّق توجّهها نحو التنمية المستدامة."

تقدم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ما يقارب 80 برنامجًا في خمس كليات مختلفة، تشمل: الهندسة والتكنولوجيا، الأعمال، الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الصحية والتعليم العام.

تعكس هذه البرامج الجديدة التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتقديم تعليم مبتكر ونوعيّ يلبّي أولويات سوق العمل والقطاعات الحيوية المتطورة في قطر. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع شركاء محليين ودوليين، تضمن الجامعة إعداد خريجين بمهارات عالمية، مع الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز دور الجامعة كمحفز للمعرفة التطبيقية والقيادة والتميز المهني.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.udst.edu.qa

