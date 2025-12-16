الدوحة: تفخر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالإعلان عن حصول برنامج ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية على الاعتماد المهني من معهد تشارترد للأفراد والتنمية "سي آي بي دي"، وهي الجهة العالمية الرائدة في مجال تطوير ممارسات الموارد البشرية وتنمية الكفاءات. ويُعد هذا الاعتماد اعترافًا مرموقًا بالجودة الأكاديمية للبرنامج وارتباطه الوثيق بمتطلبات سوق العمل والمعايير الدولية في هذا المجال.

ويجسّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتقديم تعليم تطبيقي نوعي يدعم تنمية الكفاءات الوطنية ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي. كما يعزز مكانة البرنامج على المستويين المحلي والإقليمي، ويعكس دور الجامعة الرائد باعتبارها المؤسسة الوطنية الأولى في قطر للتعليم التطبيقي الداعم لمسارات التطوير المهني.

وبموجب هذا الاعتماد، سيحصل خريجو البرنامج على عضوية "منتسب سي آي بي دي" بشكل مباشر، مما يفتح أمامهم مسارات واضحة نحو العضوية المهنية الكاملة..

وتتقدم الجامعة بخالص الشكر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز من خلال تفانيهم وجهودهم المتواصلة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

“يمثّل هذا الاعتماد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو توفير تعليم دراسات عليا بمعايير عالمية وممارسات تطبيقية رائدة. ويعكس اعتراف "سي آي بي دي" المتانة الأكاديمية والارتباط المهني لبرنامج إدارة الموارد البشرية لدينا، ويؤكد التزام الجامعة بإعداد قادة المستقبل القادرين على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر. نحن فخورون بأن نوفر لطلبتنا مؤهلات متقدمة تعزز فرصهم المهنية وتدعم الأهداف الوطنية لتنمية رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.”

ويساهم هذا الاعتماد في توسيع فرص التطوير المستقبلي للبرنامج وبناء شراكات بحثية ومهنية تخدم الطلبة والخريجين وأصحاب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.

وتدعو الجامعة الطلبة والشركاء وأفراد المجتمع إلى التعرّف على برنامج ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية المعتمد وما يوفره من مسارات تؤهل للريادة في مجالات الموارد البشرية وتطوير المؤسسات.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

