المنامة ـ جامعة الخليج العربي: وقعت جامعةُ الخليج العربي اتفاقية شراكة مع جامعة رِفاه الدولية الباكستانية بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي في مجال التعليم الطبي بين الجامعتين، وتوفير منصة علمية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين والباحثين والمهنيين، إلى جانب تنظيم مؤتمر علمي دولي مشترك يجمع خبراء التعليم الطبي من مختلف دول العالم.

وتنص الاتفاقية التي وُقِّعت صباح الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 عن بُعد، على تشكيل لجان تنظيمية مشتركة مهمتها التحضير لتنظيم المؤتمر الدولي الثامن للتعليم الطبي (ICME 2027) في الفترة المقبلة، من أجل توفير منصة للتفاعل بين الخبراء العالميين في مجال التعليم الطبي، ودعوة متحدثين دوليين للمشاركة في المؤتمر، كما تنص على إقامة برامج تعليمية مشتركة كالمنتديات والمحاضرات وورش العمل التدريبية والمشاريع البحثية.

وقال رئيس جامعة الخليج العربي، معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بعد توقيع الاتفاقية: "تأتي هذه الشراكة مع جامعة رِفاه الدولية لتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجال التعليم الطبي، وتقديم منصة دولية للحوار والتطوير المهني، حيث تمثّلُ هذه الشراكة خطوة إستراتيجية تُظهرُ التزام الجامعتين بتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي، إذ تفتح الآفاق لتبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء الهيئة الأكاديمية وطلاب الطب والعلوم الصحية في كلا الجامعتين، مما يسهم في رفع مستوى التعليم الطبي والبحث العلمي ويساهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية".

وأضاف قائلاً: "تمثل الشراكة بين الجامعتين جسرًا حيويًا للتعاون الأكاديمي والبحثي في مجال التعليم الطبي وتبادل الخبرات العلمية، وتنظيم مؤتمرات علمية مشتركة، ما يعزز مكانة الجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي ويدعم تطوير التعليم الطبي بما يتوافق مع التطلعات."

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس جامعة رِفاه الدولية الأستاذ الدكتور ياور حيات خان، أن إدارة الجامعة تعرب عن فخرها بهذه الشراكة مع جامعة الخليج العربي لتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم الطبي (ICME) في نسخته الثامنة، وهو حدث علمي يُنظَّم كل عامين بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ذات ثقة علمية عالية من مختلف أنحاء العالم، من أجل توفير منصة للتفاعل بين الخبراء العالميين في مجال التعليم الطبي.

ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطورات الحديثة وفق أحدث الاتجاهات في مجال التعليم الطبي، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعزيز التعاون الأكاديمي وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات التعليمية والباحثين في مجال التعليم الطبي، إلى جانب تطوير المناهج التعليمية عبر مناقشة وتطوير المناهج لتلبية احتياجات النظام الصحي العالمي، وصولاً إلى تعزيز الجودة والاعتماد من خلال مناقشة معايير الجودة والاعتماد في التعليم الطبي لضمان تقديم تعليم عالي الجودة.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر، الذي سيعقد في مملكة البحرين، خبراء عالميين ومحليين في مجال التعليم الطبي، مما يعزز فرص التعاون الأكاديمي والبحثي ويسهم في تطوير التعليم الطبي على المستوى الدولي.

