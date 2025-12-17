بيروت: وقّعت وزارة الصحة العامة في لبنان وشركة أسترازينيكا مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الوقاية، وزيادة الوعي العام، وبناء القدرات، وتمكين التشخيص المبكر المُستند إلى الأدلة العلمية لسرطان الرئة في لبنان. تأتي هذه المبادرة بما ينسجم مع الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023–2028 لدى وزارة الصحة العامة، وتسعى إلى تحسين النتائج الصحية من خلال الوقاية، والوعي، والتشخيص المبكر، وتقليل عبء المرض والوفيات المرتبطة به.

سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير منظومة رعاية سرطان الرئة في لبنان وتوفير وصول عادل للفحوصات والتشخيص والعلاج والمعلومات لجميع المرضى في مختلف المناطق. تركز المذكرة على تعزيز التعاون العلمي والتقني، بما يشمل دعم المبادرات الوطنية عبر القنوات الرقمية والتقليدية، وبناء القدرات لدى الكوادر الطبية، ودعم برامج الكشف المبكر المُستندة إلى الأدلة، والمساهمة في توليد البيانات الصحية اللازمة لتوجيه التخطيط واتخاذ القرار.

وقال معالي وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور ركان ناصرالدين: يبرز دور شركة أسترازينيكا كشريك علمي وتقني داعم للبرامج الوطنية المتعلقة بسرطان الرئة، عبر وضع خبراتها في مجالات الوقاية والكشف المبكر وإدارة البيانات في خدمة الجهود الصحية. ويشكّل هذا التعاون قيمة مضافة تعزّز قدرات النظام الصحي على مواجهة هذا المرض، وذلك ضمن إطار شفاف ومنسجم مع أولويات وزارة الصحة وسياساتها الوطنية.

وأضاف رامي اسكندر، رئيس منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي في شركة أسترازينيكا: يشرفنا التعاون مع وزارة الصحة في لبنان لدعم المبادرات الوطنية لرعاية سرطان الرئة عبر تعزيز الوعي العام، وبناء القدرات، والكشف المبكر المستند إلى الأدلة. يرتكز تعاوننا على الابتكار العلمي والالتزام بالعدالة الصحية، بما يتيح وصولاً عادلاً للتشخيص المبكر والفحوصات الجزيئية والعلاجات الحديثة للمرضى في مختلف أنحاء لبنان، ويدعم مرحلة انتقالية تُحسن النتائج وتقلّص الفوارق في الوصول إلى الرعاية.

وبحسب الدكتورعرفات طفيلي، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان: يُسجّل لبنان أعلى معدل إصابة بسرطان الرئة بين النساء، وثاني أعلى معدل بين الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع ملحوظ في المعدلات بمرور الوقت. ويُعدّ سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في البلاد، إذ يُمثّل أكثر من 9% من حالات السرطان الجديدة، ولا يسبقه في ذلك سوى سرطان الثدي.

وأضاف: ترتفع معدلات الإصابة مع التقدّم في السن، لتصل إلى ذروتها لدى كبار السن فوق 70 عامًا، ولكن تُلاحظ اتجاهات تصاعدية في جميع الفئات العمرية. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات تدخين السجائر، والشيشة، والسجائر الإلكترونية، وتلوث الهواء الناتج عن مصادر تشمل مولدات الديزل، والتعرّض للتدخين السلبي، لا سيما بين الأطفال.

نطاق التعاون وفق مذكرة التفاهم

التوعية العامة: تنسيق وإطلاق حملات وطنية شاملة حول سرطان الرئة وعوامل الخطورة القابلة للتعديل، مع مراجعة واعتماد جميع المواد الاتصالية ونشرها عبر المنصات الوطنية.

بناء القدرات: تدريب الكوادر الصحية وتعزيز تبادل المعرفة محلياً ومع مراكز التميز في الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم تحسين جودة الرعاية.

التشخيص المبكر والاختبارات الجزيئية: المساهمة في تقوية القدرات التشخيصية، بما في ذلك دعم التوعية في المناطق غير المخدومة والمشاركة في تيسير الاختبارات الجزيئية لضمان وصول متكافئ للمرضى.

برنامج تجريبي للكشف المبكر :التعاون مع الوزارة لتحديد مؤسسات معنية وإطلاق برنامج رائد للفحص المبكر لسرطان الرئة تمهيداً لإدراجه ضمن خطة مكافحة سرطان الرئة.

توليد الأدلة: التعاون في جمع وتحليل البيانات الصحية لدعم التخطيط الصحي واتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجالات الكشف المبكر وإدارة المرض.

.يخضع التنفيذ العملي للمذكرة لاتفاقية تفصيلية يلتزم فيها الطرفان بالقوانين المرعية ومعايير النزاهة والشفافية

