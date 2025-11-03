مسقط – في إطار تعزيز ثقافة الابتكار وتبني أفضل الممارسات المؤسسية، كرّمت وزارة العمل بنك ظفار خلال فعاليات الملتقى الرابع للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، وذلك تقديرًا لجهوده الريادية في تطوير بيئة العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتبني منهجيات التغيير المؤسسي المستدام.

وقد سلط الملتقى الضوء على أفضل الممارسات الإدارية على مستوى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى البحث عن أفضل البحوث والدراسات المتميزة سواء من الموظفين الحكوميين أو من غيرهم. كما كرمت وزارة العمل خلال الملتقى الجهات الرائدة في تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة والبحوث والدراسات وبيوت الخبرة والباحثين، ارتقاءً بالعمل المؤسسي وصناعة مستقبله وتجويده وتسريع وتيرة عمله.

وقد تسلّم الجائزة نيابةً عن بنك ظفار الدكتور خالد بن سالم الحمداني، رئيس مجموعة الموارد البشرية، الذي عبّر عن فخره بهذا التكريم، مؤكدًا أن بنك ظفار يضع الابتكار والتطوير في صميم استراتيجيته المؤسسية، ويحرص على الاستثمار في رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وقال د. خالد الحمداني: " يُعد هذا التكريم تأكيدًا على التزام بنك ظفار بتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي، وتبني الحلول الرقمية، وتطوير المهارات القيادية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في القطاع المصرفي العُماني".

وقد أطلق بنك ظفار العديد من المبادرات النوعية في مجال التطوير المؤسسي والبرامج التطويرية مثل برنامج "تطوير القيادات" الذي يهدف إلى إعداد جيل من القادة القادرين على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل المصرفية. كما يُعد برنامج "رواد" الذي أُطلقه البنك قبل ثماني سنوات أحد أهم البرامج التي تُساهم في تأهيل الخريجين الجدد من كافة التخصصات وتزويدهم بالمهارات الأساسية كالقيادة، والمالية، والتواصل، والقدرات الرقمية مما يُساعد الخريجين بعدها من العمل بكفاءة ومهنية عالية.

وكانت الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (OSHRM) قد أشادت بدور بنك ظفار كمبتكر رقمي في ممارسات الموارد البشرية. كما حظي البنك بتقدير كبير من هيئات مختلفة رائدة في مجال الموارد البشرية، فقد حصل البنك على جائزة التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص، وجائزة التميز في الموارد البشرية لتنمية الأفراد.

ومن خلال الدمج الذكي بين التحول الرقمي والممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، يواصل بنك ظفار بناء بيئة عمل مرنة تُعزز الكفاءة وتُشجع على التفاعل والإبداع. كما يُركّز البنك على تطوير المواهب الوطنية وتمكينها، عبر استراتيجيات متقدمة تواكب تطلعات المستقبل وتدعم الابتكار المؤسسي.

ويُجسد تكريم بنك ظفار التزامه بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الذي يضع الإنسان في قلب مسيرة النهضة الوطنية والتقدم.

-انتهى-

#بياناتحكومية