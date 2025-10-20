المنامة، البحرين: تمكين – أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق تقرير المهارات في قطاع التعليم الخاص، ضمن مبادرة "مهارات البحرين"، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير الكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني المتغيرة. ويحدد التقرير أبرز خمس وظائف مطلوبة في قطاع التعليم الخاص، مع استعراضٍ شامل للمهارات الأساسية والفنية المرتبطة بها.

يسلط التقرير الضوء على أبرز التحولات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص محليًا وعالميًا، لا سيما مع تسارع تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي، وازدياد التركيز على شمولية وتنوع أساليب التعليم. كما يؤكد أهمية دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتحليل البيانات لتخصيص المحتوى التعليمي وتسهيل عمليات التقييم، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير تجارب تعليمية أكثر تفاعلية ومرونة للمتعلمين.

ويشير التقرير، الذي أعد بالتعاون مع فريق عمل القطاع من ممثلي المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات المعنية، إلى الوظائف الأكثر طلبا، ومنها معلمو الاحتياجات التعليمية الخاصة، ومصممو التعليم الإلكتروني، واختصاصيو تكنولوجيا التعليم، والموجهون والمرشدون الأكاديميون وغيرها من الوظائف المتخصصة التي تسهم في تعزيز جودة التعليم ومواكبة التحولات المستقبلية في القطاع. كما يسلط التقرير الضوء على المهارات الفنية المطلوبة مثل تصميم وتنفيذ التقييمات التعليمية، واعتماد التكنولوجيا الناشئة وتكاملها، وتحليل البيانات، والكفاءة المهنية في إدارة الفصول الدراسية، إضافة إلى المهارات الأساسية مثل التواصل، والتعاطف، والتكيف، وتعزيز الشمولية، والتخطيط، والتنظيم.

ومن جانبه، أكد السيد عامر مرهون، المدير العام لمهارات البحرين، على أهمية التقرير في دعم جهود تطوير الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن "هذا التقرير يمثل أداة استراتيجية لتحديد الأولويات المهارية في قطاع التعليم، بما يعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتجددة." وأضاف: "إن التحولات التي يشهدها قطاع التعليم تتطلب الاستثمار في المهارات المستقبلية، وتبني أساليب تعليمية مرنة وشاملة، لضمان جاهزية الكوادر البحرينية ومنافستها على المستويين المحلي والدولي."

الجدير بالذكر يُعد قطاع التعليم الخاص من القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا مستمرًا في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة القطاع التعليمي نحو 3.98% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للتقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2024 كما بلغ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية 288 مؤسسة وفق أحدث إحصائيات وزارة التربية والتعليم

تعمل مبادرة مهارات البحرين تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" وتهدف إلى موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل من خلال دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحليل بيانات سوق العمل. وتعمل المبادرة بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب والجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير المعلومات والأدوات اللازمة المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتحديد مسارات مهنية واضحة تدعم الانتقال السلس بين التعليم والتوظيف. ويعكس هذا النهج رؤية طموحة لإعداد كفاءات بحرينيّة مؤهلة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

