الإمارات العربية المتحدة: استقبلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، معالي ليزا باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة أبوظبي ،وتأتي هذه الزيارة تعزيزاً لجهود الهيئة في بناء شراكات دولية وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الرائدة عالمياً في التكنولوجيا، والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

وقدم فريق «تدرا» خلال اللقاء عرضاً تقديمياً شاملاً، استعرض فيه الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في قيادة مسيرة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات. وتناول العرض أحدث التوجهات الاستراتيجية والممكنات الرقمية التي توفرها الهيئة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في التحول الرقمي المستدام.

وفي هذا السياق، رحب سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بزيارة الوزيرة الإستونية، وقال "تجسد هذه الزيارة حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات معرفية مع الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في مضمار الرقمنة مثل جمهورية إستونيا. نحن في تدرا نؤمن بأن تبادل قصص النجاح والخبرات هو الطريق الأمثل لاستشراف المستقبل، وقد شكل اللقاء فرصة مثالية لاستعراض نموذج دولة الإمارات الريادي في الحكومة الرقمية، ومناقشة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون جسراً للتنمية المستدامة وخدمة الإنسان.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العمل المشترك، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، والاستفادة من التجربة الإستونية المتميزة في مجال الرقمنة والحوكمة الإلكترونية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي بين الطرفين لتبادل الرؤى المستقبلية التي تخدم قطاع التكنولوجيا والرقمنة في كلا البلدين.

نبذه عن الهيئة :

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة.وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية.تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.

