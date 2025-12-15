دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة "تحالف الطاقة النظيفة" لإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية والعالمية تعزيز مساهمتهم في دفع مسيرة انتقال الطاقة والحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. ويتيح التحالف لأعضائه إبراز ابتكاراتهم في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وبناء جسور التواصل مع المستثمرين ورواد الابتكار.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يدعم مركز الاستدامة والابتكار جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وبوصفه حاضنة عالمية لابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، يعمل المركز على تحفيز التقنيات المبتكرة والشراكات البنّاء والفرص الواعدة، لتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة."

ويستقبل المركز سنوياً عشرات آلاف الزوار من المستثمرين ورواد الأعمال والأفراد والمبتكرين والشركات (العالمية والناشئة) والجامعات والمؤسسات الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم، مما يجعله وجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

ويحظى أعضاء "تحالف الطاقة النظيفة" بفرصة الانضمام إلى أبرز مبادرات مركز الاستدامة والابتكار الرائدة في هذا المجال، كما يتمتع الأعضاء بفرص حصرية لعرض ابتكاراتهم في المركز، والاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا المصممة لتعزيز الابتكار والتعاون والنمو المستدام في قطاع الطاقة النظيفة. ويمكن الانضمام إلى التحالف من خلال الرابط https://www.mbrsic.ae/en/join-us/cleantech-alliance/

-انتهى-

#بياناتحكومية