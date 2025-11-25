دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بنجاح حملة توعية واسعة النطاق لمكافحة الاحتيال، بما يمثل تحولاً كبيراً في كيفية قيام البنوك بتثقيف العملاء وتوعيتهم بالجرائم المالية.

وأطلقت مبادرة "اكتشف المحتال"، التي امتدت من 24 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025، أول تجربة تفاعلية في دبي داخل سيارات الأجرة للوقاية من الاحتيال، وذلك بالاعتماد على شبكة شاشات سيارات الأجرة المتصلة التابعة لشركة "باينري" والمثبتة في أسطول هيئة الطرق والمواصلات.

ومن خلال استغلال وقت انتظار الركاب أثناء تنقلهم - عندما يكونون أكثر تقبلاً للمعلومات - قدمت الحملة تحدياً تفاعلياً بسيطاً لتحديد هوية مصرفي محتال، ما حوّل الرحلة الروتينية إلى فرصة للتعلم الاستباقي.

وسلطت هذه المبادرة الضوء على موقف البنك الاستباقي في مكافحة الجرائم المالية من خلال تزويد عملائه بالمعرفة اللازمة. فمن خلال صيغة الاختبار التفاعلي، لم تقتصر الحملة على رفع مستوى الوعي فحسب، بل عززت أيضاً فهماً أعمق لأساليب منع الاحتيال.

وغطت هذه المبادرة خلال فترة تنفيذها 601,295 موقعاً عبر شبكة سيارات الأجرة في دبي، واستقطبت 37,247 راكباً. وقد أدى هذا المستوى العالي من التفاعل إلى تحقيق نسبة مشاركة ممتازة من خلال "الضغط على الرابط" بلغت 6.19%، متجاوزة بذلك متوسط معدلات القطاع المعتادة، وبما يؤكد فعالية الحملة في جذب انتباه الركاب.

وتمثل مبادرة "اكتشف المحتال داخل سيارات الأجرة" نهجاً مبتكراً للتوعية بالاحتيال من خلال تجاوز القنوات التقليدية، حيث نجحت الحملة من خلال دمج التوعية بالاحتيال في التنقلات اليومية، في الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور بطريقة فعالة ولا تُنسى.

وبتحويل شبكات النقل إلى منصات للتثقيف والتوعية، قام البنك بإرساء معيار جديد لكيفية قيام المؤسسات المالية بحملات توعية عامة وهادفة على نطاق واسع.

وبهذه المناسبة، قال سانتوش سارما، الرئيس التنفيذي لشركة "باينري": "نحن سعداء للغاية بنتائج مبادرة ’اكتشف المحتال داخل سيارات الأجرة‘. لقد ساهمت هذه الحملة التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني في إرساء معيار جديد للإعلانات التلفزيونية التفاعلية داخل سيارات الأجرة، ما أظهر فعالية منصتنا في تقديم رسائل مؤثرة وجاذبة. لم نكتفِ ببث الرسالة فحسب، بل دعونا الجمهور للمشاركة أيضاً. وقد حول هذا الأمر مجرد مشاهدة إعلانية إلى تجربة تفاعلية ملموسة، وهو ما انعكس في معدلات الاستجابة المتميزة".

